Руководитель Исполкома ВКТ принял участие в праздновании Дня здоровья в Самаре

С 2013 года в г. Самара по инициативе Региональной Творческой Общественной Организации «Дуслык» («Дружба») и городской школы «Яктылык» проводится уникальный яркий национальный праздник – День здоровья.

За эти годы школьное спортивное мероприятие смогло перерасти в городское мероприятие, в котором кроме учащихся с большим удовольствием принимают участие все желающие жители Самары – а это люди разных национальностей и возрастов, связанные узами дружбы, взаимоуважения и любви к родному городу. Сегодня День здоровья – это большой национальный праздник со спортивными состязаниями, культурной программой, угощениями татарской национальной кухни.

В этом году на праздник приехал почетный гость из Казани – Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров. От имени Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично он поздравил всех жителей гостеприимной самарской земли с национальным Днем здоровья.

“С каждым годом популярность и важность Дня здоровья, несомненно, будет расти. Ведь он стал праздником семейного общения, межнационального согласия и здорового образа жизни. Выражаю особую благодарность Губернатору Самарской области Д.И. Азарову за поддержку инициативы Региональной Творческой Общественной Организации «Дуслык» («Дружба») в проведении национального Дня здоровья. Желаю всем участникам праздника крепкого здоровья, а спортсменам – удачи и новых достижений!”, – сказал Шакиров.