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Сохранение родных языков обсудили на заседании Общественной палаты РФ в Казани

Сохранение родных языков обсудили на заседании Общественной палаты РФ в Казани

в Новости, Слайдер, Главные новости, 27.02.2021 0 5

Вопросы сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия, которые должны стать важнейшим фактором укрепления единства России, обсудили в Казани, на совместном заседании Общественной палаты РТ и двух комиссий Общественной палаты РФ.

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров озвучил приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова, в котором говорилось, что сохранение и поддержка этнокультурного языкового многообразия, традиционных российских духовных и нравственных ценностей как основы общества является одной из важнейших целей государственной нацполитики.

«На территории современного Татарстана в дружбе и согласии проживают представители многих народов. <…> В республике традиционно уделяется большое внимание поддержке этнокультурных движений и возрождению духовности», — говорилось в приветствии.

Председатель комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин отметил поддержку, оказанную руководством республики. По его словам, участники заседания увидели массу проектов, которые дополняют межнациональную политику в Татарстане. Многие из проектов реализованы в последние годы, в том числе в ходе празднования столетия ТАССР.

Отдельно прозвучало предложение об использовании инновационного подхода к созданию учебников. Участники встречи констатировали, что дети сейчас плохо воспринимают информацию в прежнем виде и впитывают ее посредством «картинок».

Также участники заседания обсудили проблемы, которые есть сейчас в области сохранения татарского языка.

tatar-inform.ru

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