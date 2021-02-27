В Тетюшах прошел конкурс мастер-классов «Туган тел»

25 февраля 2021 года в рамках Года родных языков и народного единства на базе Тетюшской татарской средней общеобразовательной школы прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса мастер-классов учителей родного языка и литературы «Туган- тел».

В конкурсе приняли участие учителя татарского языка и литературы и учителя чувашского языка и литературы общеобразовательных учреждений Тетюшского МР. Учителя поделились своим педагогическим опытом и профессиональным мастерством, активно использовали современные технологии в преподавании родного языка и литературы.

Учитель родного (татарского) языка и литературы Алабердинской средней школы Загидуллина Альфия Галиевна раскрыла тему «Әдәбият дәресләрендә герменевтика методын куллану».

Мастер-класс по теме «Татар әдәбияты дәресләрендә проект эшчәнлеге» провела Мавлиханова Миляуша Шаукетовна, учитель родного (татарского) языка и литературы Тетюшской средней школы №1.

Маштеева Зульфия Дамировна, учитель родного (татарского) языка и литературы Большетарханской средней школы представила тему «Тәнкыйди фикерләүне үстерү технологиясе, «Интеллектуаль карта» алымы».

Нафигина Гулия Аминовна, учитель родного языка и литературы Тетюшской средней школы №2, провела мастер-класс «Туган татар телен өйрәтүдә уен технологиясе».

Торгашова Алена Николаевна, учитель родного языка и литературы Богдашкинской основной школы показала мастер класс по использованию Scrum технологий на уроках чувашского языка и литературы.

Эсметьева Александра Вячеславовна, учитель чувашского языка и литературы Большешемякинской средней школы привела примеры использования схем и алгоритмов на уроках родного (чувашского) языка и литературы.

По итогам конкурса выявлены победители и призеры.

Победителем в номинации «Чувашский язык» признана Торгашова А. Н., учитель родного (чувашского) языка и литературы Богдашкинской школы

Победителем в номинации «Татарский язык» стала Нафигина Г. А., учитель родного (татарского) языка и литературы Тетюшской школы №2;

Призеры: Маштеева З. Д., учитель родного (татарского) языка и литературы Большетарханской школы и Мавлиханова М. Ш., учитель родного (татарского) языка и литературы Тетюшской школы №1.

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