Праздник борьбы корэш прошел в Мордовии

Федерация корэш и борьбы на поясах Республики Мордовия, учрежденная в регионе 16 декабря прошлого года, организовала и провела свои первые соревнования. Республиканский турнир по спортивной борьбе среди юношей и показательные схватки по поясной борьбе корэш среди мужчин между командой Республики Мордовия и сборной Федерации корэш России, посвященные Дню защитника Отечества, прошли 23 февраля в спортивном комплексе «Мордовия».

Турнир был проведен при участии Министерства спорта, молодежной политики и туризма РМ, Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар», Мордовской региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Республики Мордовия», спортивной школы олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо А.В.Мишина.

Мероприятие организовано с целью популяризации и развития спортивной борьбы и поясной борьбы корэш в Республике Мордовия; патриотического воспитания подрастающего поколения; повышения уровня спортивного мастерства; пропаганды здорового образа жизни и воспитания подрастающего поколения.

Перед началом соревнований участникам турнира продемонстрировали видео-пролог об истории борьбы корэш. Корэш – традиционный вид борьбы у тюркских народов. У татар представляет собой борьбу на полотенцах, закидываемых на пояс противника, и является важным элементом национального фольклорного праздника Сабантуй. Отметим, что в 2016 году ЮНЕСКО внесла корэш в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Борцы из Мордовии всегда славились своими способностями в этом виде спорта. Богатый список мастеров спорта СССР и Российской Федерации включает более 60 фамилий из числа татар нашей республики. На весь мир прогремела фамилия братьев Халиловых – уникальной спортивной семьи.

Касим, Шамиль, Фатих, Анвяр и Малик стали мастерами спорта СССР. Касим Асымович Халилов стал первым из Мордовии мастером спорта международного класса. Рафаил Кадырович Насибулов – первым чемпионом Европы из нашей республики. Наиль Низамович Альмяшев стал первым из Мордовии чемпионом мира по классической борьбе среди молодежи.

В Республиканском турнире по спортивной борьбе среди юношей, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие более 150 борцов греко-римского стиля из районов Республики Мордовия, а также команда корэш Республики Мордовия и сборная Федерации корэш России. Судейство осуществлялось под руководством главного судьи соревнований Фатиха Исхаковича Шафиева.

Участников и гостей соревнований приветствовали министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Владимирович Савилов и исполнительный директор Федерации корэш России Ришат Булатович Мубарякзянов.

В числе почетных гостей соревнований за зрелищными схватками борцов наблюдали заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Альберт Борисович Сявкаев, участник команды «Молодежка ОНФ» (Общероссийский народный фронт) Юсуф Ильдарович Малахов, директор спортивной школы олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина Геннадий Васильевич Атмакин и другие.

В ходе проведения показательных схваток по поясной борьбе корэш среди мужчин между сборной Федерации корэш России и командой Республики Мордовия в упорной борьбе, накал которой не снижался все время проведения соревнований, победу со счетом 3:2 одержала команда нашей республики. Команды-участницы получили кубки и денежные призы от организаторов.

В Республиканском турнире по спортивной борьбе среди юношей также были выявлены победители и призеры в различных весовых категориях. Среди юношей 2008 – 2009 годов рождения победителями стали

Амир Абузяров (26 кг, Саранск), Хасан Сабитов (29 кг, Саранск), Ярослав Ромашкин (32 кг, Саранск), Халим Халиков (35 кг, Ромодановский район), Ильхам Алукаев (48 кг, Лямбирский район), Максим Агафонов (51 кг, Лямбирский район), Самир Овчинников (55 кг, Рузаевский район). Среди юношей 2006 – 2007 годов рождения в числе лучших – Умар Сабитов (35 кг, Саранск), Халид Кадеев (38 кг, Ромодановский район), Дмитрий Морозов (41 кг, Рузаевский район), Михаил Кисляков (44 кг, Рузаевский район), Антон Сергунов (48 кг, Рузаевский район), Вячеслав Хачатуров (52 кг, Саранск), Даниил Артемьев (62 кг, Ичалковский район). Среди юношей 2005 года рождения победителями стали Айюб Сабитов (60 кг, Саранск), Даниил Ирешев (65 кг, Саранск), Станислав Куприянов (71 кг, Рузаевский район), Сергей Изосимов (80 кг, Рузаевский район). Все победители, а также призеры, занявшие вторые и третьи места, получили медали, грамоты и денежные призы.

В завершение турнира исполнительный директор Федерации корэш России Ришат Булатович Мубарякзянов вручил серебряный знак Федерации корэш России за вклад в развитие корэш в Республике Мордовия президенту Федерации корэш и борьбы на поясах РМ Фагиму Фатиховичу Шафиеву, а также памятные медали столетия ТАССР – вице-президенту Федерации корэш и борьбы на поясах РМ Ильдусу Наилевичу Ямукову и мастеру спорта России, серебряному призеру чемпионата России среди мужчин по спортивной борьбе корэш Абдулвахабу Асаинову.

Отметим, что соревнования прошли без участия зрителей с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Эльвира Баляева