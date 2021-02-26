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Данис Шакиров прибыл с рабочей поездкой в Самарскую область

Данис Шакиров прибыл с рабочей поездкой в Самарскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.02.2021 0 5

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров завершил свой визит в Ярославскую область и прибыл сегодня вечером в Самарскую область. В городе Самара его встречали президент организации самарских татар “Дуслык” Фахретдин Канюкаев и соотечественники.

Завтра, 27 февраля, в Самаре пройдет “День здоровья”. Он проводится с 2013 года, при поддержке президента организации “Дружба” Фахретдина Канюкаева. Мероприятие, которое проводят татары, теперь привлекает и представителей других национальностей. В спортивных соревнованиях принимают участие не только учащиеся школы “Яктылык”, но и жители города.

Руководитель Исполкома Данис Шакиров на празник приглашен в качестве почетного гостя. В этом году соревнования проводятся на призы Героя России Игоря Станкевича. Мероприятие пройдет на открытом воздухе. Начало в 09.00 ч.

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