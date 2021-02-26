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Василь Шайхразиев принял участие в программе “Вечерняя Астрахань”

Василь Шайхразиев принял участие в программе “Вечерняя Астрахань”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.02.2021 0 15

Сегодня в рамках рабочего визита в Астраханскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев принял участие в программе «Вечерняя Астрахань» на телеканале «Астрахань 24». В ходе интервью Председатель Нацсовета рассказал о документе “Татары: Стратегия действия”, который был принят в августе прошлого года на Национальном собрании (Милләт Җыены), о путях его реализации и предстоящей Всероссийской переписи населения. Также были затронуты темы связи между Татарстаном и татарским населением Астраханской области и другие актуальные вопросы.

Напомним, с марта 2020 года руководителем ООО «Астраханский региональный канал» («Астрахань 24») стала Динара Межитова, являющаяся председателем Национально-культурной автономии татар Астраханской области.

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