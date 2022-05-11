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В городе Джалал-Абаде прошло шествие Бессмертного полка!

В городе Джалал-Абаде прошло шествие Бессмертного полка!

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 11.05.2022 0 4

В шествии Бессмертного полка приняли участие более 2 тысяч человек. Единой колонной по городу прошли ветеран ВОВ Сафин Гаффан, пленница концлагеря Симоненко Валентина, ветераны  Афганской и Баткенской войны, полпред президента в Джалал-Абадской области А. Сыргабаев, мэр города Э.Ормоков, спикер горкенеша Н.Орозбаев, Ассамблея Народа Кыргызстана, Консул РФ в г. Ош Бахтин К.В., местные власти, организации и молодёжь.

Колонна стартовала с центральной площади города и дошла до парка Победы. Участники возложили цветы к Вечному огню у памятника «Скорбящая мать».

Прошла торжественная часть, участникам ВОВ передали поздравления и подарки президента, а также от мэрии города Джалал-Абад.

В заключении был дан концерт с участием артистов филармонии г. Джалал-Абад, участников самодеятельных коллективов города, участников Ассамблеи Народа Кыргызстана.

Эльмира Алимжанова

Киргизия

 

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