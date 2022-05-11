В городе Карши Республики Узбекистан прошел День Победы

«Достоинство человека — превыше всего, память — священна» – под этим знаменательным лозунгом Кашкадарьинский областной татаро-башкирский национальный культурный центр Республики Узбекистан совместно со средней общеобразовательной школы №15 города Карши провел акцию, посвященную государственному празднику Республики Узбекистан — Дню памяти и почестей.

Мероприятие открыли бравурные марши в исполнении оркестра Высшего военного авиационного училища Республики Узбекистан, дислоцированного в городе Карши. Прозвучали мелодии военного и мирного времени.

Директор учебного заведения Чамангул Мухаммадиева тепло поздравила большую аудиторию акции с очередной знаменательной датой в жизни многонационального народа Узбекистана, рассказала о цене, которую заплатил народ большой страны за победу в самой страшной войне всех времен и народов, и призвала беречь мирную жизнь в родной стране.

Учащиеся пятых и восьмых классов школы подготовили хореографическую композицию «Отмените войну!», исполнили песню «Катюша», прочитали стихи Гафура Гуляма, Роберта Рождественского, Константина Симонова, продемонстрировали танец «Андижанская полька».

Праздничное настроение подарили зрителям и солисты ансамбля «Кояш» при областном татаро-башкирском национальном культурном центре. Песня «День Победы» и современные татарские песни прозвучали в исполнении самодеятельного талантливого певца, инвалида первой группы Ильдара Рахматуллина. Диёра, Бахора Ибрагимовы и Амина Эгамбердиева исполнили татарские и цыганские танцы. Литературная композиция «Хәтер көне — иң зур бәйрәм» прозвучала в исполнении самых юных участников праздника Рамзана Темирьянова и Равиля Олимова.

Директор центра Фирюза Ихсанова поздравила приглашенных ветеранов с праздником.

Участники мероприятия почтили минутой молчания ушедших из жизни ветеранов войны и трудового фронта, представителей старшего поколения.

Члены центра с чувством глубокого уважения вспоминают Алимжана Хамзина, Ниязбека Янгалышева, Амира Хасанова, Явдата Нигматуллина, Хабибрахмана Зайдуллина, Байтемира Губайдуллина, Абдулхая Сулейманова, других участников Второй мировой войны, которых уже нет с нами, покойных участниц трудового фронта Раису Акчурину и Рабигу Каршиеву (Валееву), здравствующего участника трудового фронта Ахмада Мухиддинова, жителя города Чиракчи. В этом году почтенный аксакал отметит 95-летие своей жизни, наполненной трудовыми свершениями.

На мероприятии выступили заместитель директора школы Элдор Исмаилов, ветераны труда Нурия Рахимова, Роза Курбанова, преподаватели школы Матлуба Янгибоева, Нигора Курбонова, Наталья Романченко, Марлен Фармонов, Камила Нафасова и другие.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан