В городе Семей прошел мини-Сабантуй

16 октября 2021 года по инициативе активистов Общественного Объединения «Восточно-Казахстанский областной татарский общественный центр», при поддержке руководителя центра – Исмаиловой Камилии Рашитовны, помог провести блестящую защиту дипломной работы студента Музыкального колледжа имени Мукана Тулебаева Сапинова Елдоса. Тема работы: «Сабантуй бәйрәм».

Сабантуй символизирует возрождение природы и обновление жизни, победу благих устремлений и добрых дел, объединяет всех в благородном стремлении к добру и красоте, к созиданию и согласию. Эти качества татарского народного праздника сделали его поистине интернациональным!

На этом мероприятии была организована выставка книг и газет, презентация татарских обрядов и игр, а также фуршетный стол с блюдами национальной кухни.

В начале праздника учащиеся Восточно-Казахстанской Балетной школы исполнили флешмоб: «Хоровод дружбы».

Ведущими нашего Сабантуя стали представители молодёжного крыла Татарского общественного центра: Ишмухаметова Идалия и Фаткуллин Салим.

От начала до конца с нами были уважаемые члены жюри: Рахимжанова Анар Шариповна, Егизбаева Раушан Владимировна, Каримова Зарина Талгатовна – преподаватели музыкального колледжа

«В старину празднование Сабантуя было большим событием» – начали ведущие – «и к нему долго готовились. Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки – ткали, шили, вышивали. Весной, перед началом праздника, молодые джигиты собирали по деревне подарки для будущих победителей в состязаниях и народных играх: вышитые платки и полотенца, куски ситца, рубашки, куриные яйца. Самым почётным подарком считалось вышитое национальным узором полотенце»

Во время презентации обряда «Бүләк җыю» («Сбор подарков») наши баянисты: Габитов Дамир и Мусульманов Хакимжан, играли татарские мелодии, по залу ходил парень, подходил к зрителям, которые привязывали на «колга» красивые платки, заранее им розданные.

Затем студенты музыкального колледжа показали хореографическую композицию «Татарский танец», а Каутер Рената спела песню «Кәрия-Зәкәрия».

На Сабантуе проводятся весёлые национальные игры, их много: состязание поиск монеты с завязанными глазами в плошке с катыком; бег с яйцом в ложке, которую нужно держать во рту; бег с коромыслом, вёдра не пусты, а полны до краёв водой; бой горшков – задача разбить горшки с завязанными глазами; для самых ловких состязание влезание на высокий столб, на вершине которого прикреплён ценный подарок; шуточное состязание бой мешками с соломой, сидя верхом на бревне, с которого нужно сбить соперника; бег по колодезному журавлю, перетягивание каната и многие другие. Но кульминация праздника – это «татарча көрәш» (борьба на поясах) и «ат чабышы» (Конные скачки)

Вот и на нашем мероприятии мы показали многие традиционные татарские игры, с фотографиями которыми вы можете насладиться далее.

Наверное, одно из самых запоминающихся выступлений было исполнение Вариации на татарские темы, в обработке Руслана Тураева, которое исполнил на гармони самый юный участник – Радмир Хайбуллин, ученик Татарской школы искусств.

Татарская народная песня «Ай, былбылым» в исполнении Эрика Хайбуллина, также ученика Татарской школы искусств была встречена бурными аплодисментами! Благодарим родителей братьев Хайбуллиных – Алмаза Рамазановича и Татьяну Валерьевну, за воспитание таких прекрасных детей.

Как правило, Сабантуй сопровождается выступлением творческих музыкальных коллективов, национальными танцами, демонстрацией быта и уклада жизни татар, творчества народных умельцев и конечно же приготовлением национальных блюд.

Вот и наше мероприятие не обошлось без вкусного угощения!

Согласно древнему обычаю на празднике «Сабантуй» почётных гостей угощают национальным блюдом чак – чак.

Татарская кухня очень вкусная! Так что гурманам тут раздолье. У нас на фуршетном столе были представлены блюда татарской национальной кухни.

С времён зарождения Сабантуя прошло много веков, но живы традиции! Сабантуй и сегодня покоряет своей силой, удалью, и красотой. Мы не только отдаем дань традициям и обычаям предков, но развиваем, укрепляем богатое наследие, доставшееся нам от дедов и прадедов, передаем эти традиции своим детям и внукам.

Старинный праздник постепенно дополняется современными традициями, однако основные черты торжества сохраняются, переходя из века в век.

Мы благодарим всех и каждого, кто нам помогал, кто приложил хоть чуточку усилий для того, чтобы Сабантуй состоялся! Желаем вам крепкого здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне! Будьте счастливы! Остается только сказать: «До свидания, Сабантуй-2021 и До новой встречи!»

Благодарим за активное участие в проведении мероприятия сотрудников КГКП «Восточно-Казахстанская Балетная школа»: Исмаилову Камилию Рашитовну – директора школы, Качанову Анну Сергеевну – педагога-хореографа, Бережнова Игоря Владимировича – водителя, а также учащихся: Токсанбаеву Медину, Вахтину Дарью, Енисбекову Малику, Токтарханову Дину, Маратбаеву Аяулым; преподавателей «Татарская школа искусств» – Ахунжанова Габдулхака Габдулловича, Тураева Руслана Александровича, Галиуллину Наталью Галымжановну; активистов Общественного Объединения «Восточно-Казахстанский областной татарский общественный центр»: Давлятшину Альфию Сагидуллаевну, Зарипову Раузу Вагизовну, Макаеву Зинфиру Ерхановну и конечно же, наших баянистов – Габитова Дамира Фаритовича и Мусульманова Хакимжана Ракишевича, без которых не обходится ни один Сабантуй; Администрацию Музыкального колледжа имени М.Тулебаева за предоставленную возможность совместного проведения этого мероприятия, а также лично педагога – Шаяхметову Гульнар Аманжоловну и студентов: Шеренову Аиду Саябекқызы, Нуралинову Мадину Адлетовну, Нурымжан Камиллу Нурланқызы, Дюсупову Карину Александровну, Короткову Аполинарию Александровну, Тауфикову Надию Габдулуахитовну, Пузанько Валерию Константиновну.

Искренняя благодарность всем родным Сапинова Елдоса во главе с абикой – Сарсембевой Рашидой Касымхановной, участницей татарского ансамбля «Ляйсан».

Татарский общественный центр поздравляет Сапинова Елдоса с успешной защитой дипломной работы!