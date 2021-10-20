К 100-летию Нажиба Асанбаева Туймазинский татарский театр покажет в Уфе премьеру комедии «Родник»

В Уфе Туймазинский татарский драматический театр представит премьерный спектакль «Су юлы» – «Родник» по пьесе Нажиба Асанбаева. Показы состоятся на сцене Уфимского татарского театра «Нур» 25 октября в 15.00 и 19.00, сообщает пресс-служба театра.

Сюжет комедии рассказывает о молодоженах Юсуфе и Зулейхе. Юная городская девушка переезжает к мужу в деревню. Жизнь здесь отличается от городской, полна труда и простых жизненных радостей. Не о таком счастье дочери мечтала мать невесты. Она всеми силами пытается увезти ее из деревни в город. Но любовь юных героев побеждает все трудности и испытания.

Пьеса написана в начале 70-х годов прошлого века. В основе комедии заложена глубокая мысль: настоящее счастье в том, чтобы жить и трудиться на родной земле, быть ближе к корням, чтить обычаи и традиции предков, уважать семейные ценности.

Спектакль приурочен к 100-летию выдающегося башкирского драматурга Нажиба Асанбаева и осуществлен в рамках проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов». 7 октября на премьере постановки в Туймазах побывала дочь писателя Альфия Султанова.

Режиссер-постановщик – народный артист РБ, лауреат Государственной молодежной премии имени Ш. Бабича, главный режиссер Уфимского государственного татарского театра «Нур» Азат Зиганшин, композитор – заслуженный деятель искусств РБ Ильшат Яхин, художник – Рустам Баймухаметов.