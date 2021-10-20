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Во Всемирном конгрессе татар обсудили проект “Татарского подворья” в городе Кемерово

Во Всемирном конгрессе татар обсудили проект “Татарского подворья” в городе Кемерово

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.10.2021 0 10

Сегодня Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с исполняющей обязанности директора “Кузбасского музея-заповедника “Томская Писаница” Анной Буданцевой и археологом, историком Вадимом Гореевым.

Также на встрече присутствовали Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар – Руководитель Аппарата Фархад Латыпов, Начальник комитета по работе с общественными организациями “Ак калфак”, председатель Республиканской общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова, Начальник комитета по работе с татарскими предпринимателями Исполкома Всемирного конгресса татар,  Исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарид Уразаев и главный референт Комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах Гульназ Нигматзянова.

Здесь обсудили вопрос создания “Татарского подворья” в городе Кемерово. Напомним, данный комплекс был подарен городу Республикой Татарстан после проведения здесь Международного Шахтерского Сабантуя.

Планируется, что в новом комплексе будет мечеть, “Дом дружбы” с музейной составляющей, а также отдельные строения, посвященные татарской национальной кухне, ремеслам, сувенирной продукции и т.д.

 

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