Татарский чай, чак-чак и мёд борются за победу в конкурсе «Вкусы России»

На сайте конкурса «Вкусы России» стартовало народное голосование. В нем участвуют 84 региона страны.

Региональные бренды на конкурсе представляют сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы и органы управления агропромышленного комплекса. От Татарстана во «Вкусах России» участвуют 17 брендов. Среди них есть как старинные блюда, так и относительно молодые производители.

«Второй год мы участвуем в конкурсе, потому что видим в этом отличную возможность показать жителям страны продукты, которые олицетворяют культуру нашей республики, но пока малоизвестны за их пределами. С помощью наших продуктов и блюд можно узнать традиции, историю региона Татарстан. Понять, как много интересных вкусов вы еще не пробовали. Особенно учитывая то, что многие из них действительно уникальны и не встречаются нигде больше. Сейчас в стране активно развивается внутренний туризм, и конкурс «Вкусы России» может привлечь новый поток гастрономического и сельского туризма в республику», — сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В номинации «Выбор народа» от республики заявлены мед «Татарский», татарский чай и чак-чак «Казанский». Проголосовать за них можно на сайте до 7 ноября. Всего будет выбрано три победителя.

entermedia.io