В Волгоградской области открыли бюст поэту Мусе Джалилю

Сегодня в селе Маляевка Ленинского района Волгоградской области состоялось торжественное открытие бюста Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков, депутат Ленинского района области Дмитрий Шунин, почетный член российской контрразведки, председатель ВРОО «Генералы Волгограда» генерал-лейтенант Сергей Кокорин, военный инспектор Южного военного округа, генерал-майор Александр Кулик, директор школы села Маляевка Зария Байкова.