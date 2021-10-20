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В Волгоградской области открыли бюст поэту Мусе Джалилю

В Волгоградской области открыли бюст поэту Мусе Джалилю

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.10.2021 0 16

Сегодня в селе Маляевка Ленинского района Волгоградской области состоялось торжественное открытие бюста Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков, депутат Ленинского района области Дмитрий Шунин, почетный член российской контрразведки, председатель ВРОО «Генералы Волгограда» генерал-лейтенант Сергей Кокорин, военный инспектор Южного военного округа, генерал-майор Александр Кулик, директор школы села Маляевка Зария Байкова.

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