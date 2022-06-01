В городе Тара прошел мастер-класс по татарскому танцу

16-17 мая 2022 года в рамках проекта «Академия народной культуры Тарского Прииртышья» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялись мастер-классы по освоению комплекса бытовых танцев (татарских и русских).

Для участия в мастер-классах были приглашены руководители и специалисты сельских культурно-досуговых учреждений, участники художественной самодеятельности и руководители коллективов города Тары и Тарского района. Для проведения мастер-классов были приглашены специалисты из г. Омска. Северинова Антонина Владимировна – ведущий специалист по жанрам творчества отдела русской традиционной культуры БУК «ГЦНТ», этнохореограф провела мастер-класс по русским бытовым танцам.

Участники разучили основы традиционного танца, разучили новые традиционные игры, хороводы и парно-бытовые танцы. Чумарова Гузалья Бикметовна – руководитель хореографического ансамбля «Алмаз» культурно-досугового центра «Импульс» рассказала об особенностях традиционной татарской хореографии, показала основные движения татарского танца, а так же помогла поставить номер для участниц наролдного вокального ансамбля «Нур» и солисток детского вокального ансамбля «Йолдызчыклар» (рук. Сатышева Г.М.) и детского вокального ансамбля «Кояш» Больше- Туралинского СДК(рук. Г.М.Рахмангулова).

По мнению участников мастер-классов, подобные занятия очень важны и нужны, особенно специалистам сельских учреждений культуры. Полученные навыки будут использоваться в дальнейшей работе. Уже есть результат этого мастер класса, 22 мая 2022 года в КДЦ «Север» прошел юбилейный концерт, посвященный 10 ю детского вокального ансамбля «Йлдызчыклар», на котором были использованы элементы татарского танца во время исполнения песен. Новые знания и навыки татарской хореографии пригодились!

Центр татарской культуры выражает огромную благодарность Гузалие Бикметовне Чумаровой за оказанную помощь в проведении мероприятия, желаем здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов в работе!

Методист Центра татарской культуры

ОНК «Дом дружбы» г. Тары, Сатышева Г.М.