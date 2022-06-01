Комитет по охране культурного наследия создал сайт для возрождения старейшей соборной мечети Татарстана

Комитет Татарстана по охране культурного наследия создал сайт для возрождения первой соборной мечети Татарстана, построенной на родине предков Чингиза Айтматова в селе Маскара Кукморского района.

«Объект будет восстанавливаться исключительно на благотворительные средства. Эта тема крайне важна для татарстанцев. Многие готовы, как наши предки, в меру своих возможностей участвовать в строительстве, реставрации храмов. Поэтому был дан старт еще одному новому проекту – «Сохраняем ВМЕСТЕ». Его цели и задачи – сбор пожертвований на восстановление исторических мечетей и церквей. Дело нестандартное, новое», – сказал Гущин.

По его словам, с 1 июня запущен интернет-сайт naslediert.com по сопровождению этого проекта. На сайте представлена подробная информация, фотографии и видеоотчеты обо всех работах, которые проводятся на объекте. Также здесь размещены сведения об истории памятника и реквизиты расчетного счета, куда можно внести пожертвования. Сбор пожертвований для возрождения храма ведет мухтасибат Кукморского района Татарстана.

Проект Комитета ОКН позволит вернуть к жизни уникальный памятник татарской культовой архитектуры конца XVII века. Двухэтажное, из красного кирпича здание построено в 1791-1793-м годах на средства купца 1-й гильдии Габдуллы Утямышева – родоначальника знаменитой купеческой династии, который за свою жизнь построил несколько десятков мечетей в селениях Казанской и Вятской губерний. Мечеть в селе Маскара известна далеко за пределами республики, поскольку здесь снималась одна из сцен сериала «Зулейха открывает глаза». Восстановление старинного храма ведется под контролем Президента Татарстана Рустама Минниханова.

tatar-inform.ru