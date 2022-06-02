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Для празднования Сабантуя в Нурлате подготовлена обширная программа

Для празднования Сабантуя в Нурлате подготовлена обширная программа

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.06.2022 0 4

Для празднования Сабантуя в Нурлате к 11 июня подготовлена обширная программа. Среди нововведений — скачки на пони, где свою выправку продемонстрируют воспитанники конно-спортивной школы.

Кроме того, на площади откроются театрализованные площадки, детский городок, выставка «Город мастеров», интерактивная площадка «Дружба народов».

Гости праздника примут участие в спортивно-развлекательных состязаниях, национальных играх, посмотрят соревнования по национальной борьбе «корэш», «Сабантуй сылуы — 2022». В этот же день состоится фестиваль «Уйнагыз, гармуннар» и конно-спортивные соревнования.

В районе прошло совещание, в котором приняли участие ответственные руководители предприятий, организаций и учреждений. Под началом замглавы Нурлатского района Линара Маняпова участники обсудили вопросы по подготовке и проведению праздника плуга.

tatar-inform.ru

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