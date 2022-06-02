6,5 тыс. казанских дошкольников приняли участие в фестивале «Балачак иле»

Сегодня в культурном центре «Сайдаш» Советского района Казани прошел гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Балачак иле». Программа мероприятия состояла из номеров, объединенных темой Года народного искусства и культурного наследия.

В этом году фестиваль, участниками которого становятся дети старшего дошкольного возраста, прошел в Казани уже в 18-й раз. В районных этапах выступили 6500 детей, из них 226 воспитанников 33 детсадов вышли в заключительный этап фестиваля, сообщили в Управлении образования города.

На гала-концерте на сцене культурного центра дошкольники представили вокальные номера и прочитали стихотворения, написанные их родителями. Дети выступали в красочных костюмах, а их номера сопровождались интересными сценическими решениями.

За 18 лет фестиваль «Балачак иле» стал одним из серьезных городских проектов. Он вносит существенный вклад в формирование условий для поддержки одаренных детей, развития творчества, сохранения и популяризации традиций и культуры народов России.

kzn.ru