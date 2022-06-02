В Москве собрались руководители татарстанских землячеств при вузах

Заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин встретился с председателями татарстанских землячеств, созданных при московских вузах.

Все они входят в состав Совета молодежи, работающего с 2013 года при Полпредстве Татарстана. В настоящее время при вузах создано 18 татарстанских землячеств.

Некоторые из студентов были в представительстве впервые – они только начали учебу и пришли на смену руководителям, уже заканчивающим обучение.

Всего смогли прийти руководители 15 вузов – МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, НИУ Высшая школа экономики, Московский государственный медико-стоматологический университет, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РУДН, Государственный университет управления, Финансовый университет при Президенте РФ, МГЮА им. О.Е. Кутафина, РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие.

Эмиль Файзуллин и студенты наметили план мероприятий на предстоящий квартал. Председатели землячеств рассказали о своих успехах, прошедших встречах, делились опытом друг с другом. Также Эмиль Венерович проинформировал и о предстоящих крупных мероприятиях Полпредства.

Отметим, что многие из ребят проявляют большие успехи в учебе – получают повышенную стипендию, активно участвуют в студенческой жизни своих вузов. На днях татарстанское землячество при РЭУ им. Г.В. Плеханова представило татарскую кухню на интернациональном Гастрономическом фестивале «Вкусы мира», организованном университетом, а Татарский клуб им. А.А. Ахтамзяна познакомил с национальной выпечкой и культурой на Дне международной кухни в МГИМО. Команда землячества «Якташ», созданного при РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, заняла первое место на турнире по футболу среди землячеств вуза в рамках Недели национальных культур.

В завершении встречи Эмиль Венерович пожелал студентам успешной сдачи учебной сессии и новых успехов в студенческой жизни.

tatmsk.tatarstan.ru