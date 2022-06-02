В селе Усть-Багаряк Челябинской области планируется проведение конференции, посвященной 100-летию сельской школы

25 мая с.г. в с. Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области состоялось первое заседание Оргкомитета и рабочей группы по подготовке Всероссийской (Уральской) научно-практической, историко-краеведческой конференции «Татары Уральского региона: история и современность. Село Усть-Багаряк и сельские поселения бассейнов рек Синара и Исеть: проблемы истории и культуры» (см. Приложение Информационное письмо).

Основными организаторами конференции являются Усть-Багарякская СОШ и Комитет по работе с краеведами Исполкома ВКТ, в подготовке мероприятия примут участие Администрация и Исполком Кунашакского муниципального района Челябинской области, Конгресс татар Челябинской области, Постоянное представительство РТ по Уральскому региону, Всемирный конгресс татар, а также краеведческие структуры Челябинской и Свердловской областей, Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

В работе конференции примут участие ученые, специалисты, преподаватели вузов и ссузов, краеведы, учителя, музейные работники, сотрудники туристических структур и органов культуры, общественные деятели, представители СМИ Челябинской, Свердловской и Курганской областей, Татарстана, Башкортостана и других регионов Поволжья, Урала и Западной Сибири. Конференция проводится в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в РФ, Года 1100-летия принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала в Волжской Болгарии, 30-летия Всемирного конгресса татар, 300-летия г. Екатеринбурга и г. Перми, 100-летия основания Усть-Багарякской (Нижнедеревенской) школы и 100-летия Усть-Багарякского сельского поселения, 350-летия с. Усть-Багаряк и д. Усманово, 25-летия Усть-Багарякской сельской мечети, 140-летия со дня рождения и 75-летия памяти учителя-просветителя, общественного деятеля, основателя и первого директора (1922-1937 гг.) школы в д. Нижняя (с. Усть-Багаряк) Камалова Жамалетдина Сиразетдиновича (1883-1937 гг.).

В рамках юбилейных мероприятий и проведения конференции планируется издание книги по истории села, установка мемориальной доски Камалову Ж.С. и завершение строительства кирпичного здания новой мечети (старая деревянная мечеть была открыта в 1997 году) на площади им. Г. Тукая. Кстати, новая мечеть будет носить имя великого поэта Габдуллы Тукая.

На заседании Оргкомитета принял участие начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор А.А. Бурханов. В ходе заседания были рассмотрены организационные и научно-методические вопросы подготовки конференции, приняты план подготовки, информационное письмо, предполагаемый список членов Оргкомитета и Рабочей группы.

Кстати, отметим, что проведение названной конференции включено в План работы ВКТ на 2022 год.

Информационное письмо

начальник Комитета по работе с татарскими краеведами

Исполкома ВКТ, профессор

Альберт Бурханов