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В Ханты-Мансийске состоится Международная конференция по развитию связей с соотечественниками

В Ханты-Мансийске состоится Международная конференция по развитию связей с соотечественниками

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 16.11.2021 0 7

В период с 17 по 18 ноября 2021 года в городе Ханты-Мансийске в формате онлайн состоится VI Международная конференция «Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды».

Конференция включает ряд выступлений опытных экспертов, пленарные дискуссии по вопросам развития научных и исследовательских связей между региональными и зарубежными образовательными организациями, роли соотечественников в достижении национальных целей Российской Федерации и многое др.

С приветственным словом к участникам Конференции обратится руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

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