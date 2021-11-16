В Бельгии прошел вечер памяти талантливой татарской художницы Гузели Макудиновой

О своей талантливой соотечественнице Гузель Макудиновой, ее художественном наследии жителям Бельгии рассказали активисты местной татарской организации. Творческий вечер, что прошел в минувшие выходные, был посвящен 80-летию со дня рождения художницы.

В небольшом татарском селе на берегу Волги в январе 1942 года в семье Макудиновых появилась на свет Гузель. В многолюдной избе уже были ее сестра Сания и брат Мансур, здесь же жили и дедушка с бабушкой. Спустя 30 лет через многочисленные часы частных уроков, посещения музеев, собственных экспериментов она становится стильным, востребованным художником в Москве, портреты в стиле итальянца Модильяни ей заказывают даже иностранцы.

В Москве же она выходит замуж за Андрея Амальрик и берет его фамилию. Через четыре года ее мужа выселяют из СССР и отсюда начинается вынужденное проживание Гузель Амальрик в Европе. Как ей тогда казалось – временное пребывание, но это стало постоянным и последним местожительством. Конечно, многие европейские университеты стали активно приглашать прогрессивного писателя Андрея Амальрик для чтения лекций, выступлений на конференциях, и Гузель , как истинно татарская женщина с сильным духом и кротким нравом, следовала за мужем во все европейские города, где мужу надо было работать. Она настолько была привязана к нему, что стремилась впитать его в себя, не позволяя ни дню, ни часу разлуки вмешаться в этот процесс.

Будучи уже успешной и известной художницей, Гузель постоянно рисовала своего супруга, как бы жаждала максимально продуктивно выразить его сущность через свое художественное восприятие. Даже фотографы с их скоростной техникой не сделали столько портретов Андрея Амальрик, сколько влюбленная женщина смогла нарисовать его маслом, пастелью, акварелью, карандашом.

Работы молодой художницы в разных жанрах очень привлекали внимание искусствоведов, хозяев частных коллекций. Началась эпоха выставок, вернисажей, признаний. Когда внезапно погиб Андрей Амальрик, Гузель осталась совсем одинока в чужой стране. Поселилась она в пригороде Парижа, на родину уже не могла переехать: ей некуда было возвращаться и не к кому. Все, что она могла делать – это рисовать. Трудолюбивая женщина полностью погрузила себя в мир портретов и пейзажей. Она могла еще создавать картины, продавать их, зарабатывать на жизнь. Но потом на долгие годы в ней поселилась нудная болезнь и стало не до искусства.

Через два года после смерти художницы, распорядители имущества “Guzel Makudinova, veuve Amalrik” выбрали наследниками художественной коллекции наиболее активную татарскую организацию в Европе – asbl “Tatars in Belgium”. Тот факт, что Брюссель находится совсем рядом с французской столицей также сыграл свою роль. Таким образом, картины и некоторые личные вещи татарской художницы Гузель Макудиновой-Амальрик перешли во владение общественной организации “Татары Бельгии”. Четверть века картины на холстах и ватманах были скрыты от глаз публики, и это после успешных экспозиций в 70-80 годы в Амстердаме, Кембридже, Вашингтоне, Нью-Йорке, да и в самом Париже! Это произошло потому, что Мастер вел затворническую жизнь, которая, как уже говорилось, отяготилась длительной болезнью, а потом и вовсе оборвалась. Но теперь, благодаря бельгийским татарам, коллекция стала возвращаться в мир.

На творческий вечер именитой татарки из Казани приехали солисты театра-танца “Сайдаш” Гузель Ахмедзянова и Евгений Никитин. Своими яркими сценическими костюмами и национальными танцами они привнесли колорит духа татарского народа, в котором воспитывалась Гузель Макудиновой. Сама художница в автобиографической повести, которая, кстати, была переведена на три европейских языка, описывала, что она страстно мечтала стать танцовщицей, особенно ее видения и воображения были связаны с балетом. Эти детские грезы затем оживут в ее многочисленных акварелях в образе танцующих нимф, воздушных дев.

Лилия Шмитц