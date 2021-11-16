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Татары Бухары отметили сразу 2 праздника

Татары Бухары отметили сразу 2 праздника

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 16.11.2021 0 1

14 ноября 2021 года в г.Бухара состоялось мероприятие, организованное Татаро-башкирским национальным культурно-просветительным центром (ТБНКЦ) Бухарской области и посвященное сразу двум праздникам Дню татарской культуры и Международному дню толерантности. Мероприятие прошло в детской школе музыки и искусств №5.

Председатель ТБНКЦ Бухарской области Равиль Забиров сердечно поздравил активистов и гостей мероприятия с этими праздниками и подчеркнул, что в Республике Узбекистан в мире, дружбе и согласии, одной большой семьей проживают представители более 130 наций и народностей.

Концерт прошел весело и в дружественной обстановке с участием гостей и жителей города.

Пресс-служба ТБНКЦ Бухарской области

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