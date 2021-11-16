Татарское книжное издательство выпустило научно-популярные книги на татарском для детей

Татарское книжное издательство совместно с комиссией при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и компанией «Татнефть» выпустило 6 детских книг на татарском языке общим тиражом 23 000 экземпляров.

Все детские книги являются переводной литературой, увидевшей свет в московских изданиях: «Минем тәнем» («Тело человека»), «Самолетлар һәм вертолетлар» («Самолеты и вертолеты»), «Большие машины» («Зур машиналар»), «Су асты дөньясы» («Подводный мир»), «Песиләр һәм песи балалары» («Кошки и котята») и «Нәниләр энциклопедиясе» («Энциклопедия для дошкольников»). Как видно из названий, практически вся литература — познавательного характера.

Как заявила заведующая детской редакцией ТКИ Айсылу Галиева, это довольно новое направление для издательства. «Содержание книг немного не традиционно для нас, ведь когда мы говорим „татарская книга“, перед глазами выплывает либо литература, либо искусство или театр, а научно-популярных изданий для самых маленьких практически нет», — подчеркнула Галиева.

business-gazeta.ru