В Пензенской области подвелИ итоги отборочного тура Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения»

Региональная общественная организация «Татарская национально – культурная автономия Пензенской области» подвела итоги 1-го этапа – отборочного тура IY Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения».

Конкурс проводится ежегодно с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову, умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.

Организаторами Конкурса выступают «Всемирный конгресс татар» @tatarcongress , Министерство образования и науки Республики Татарстан @mon.rt , Министерство культуры Республики Татарстан, руководство организации и проведения конкурса в регионах РФ и странах зарубежья осуществляют зональные Оргкомитеты и кураторы общественных татарских Организаций и др.

Номинации Конкурса:

-«М.Джалиль на татарском»;

-«М.Джалиль на русском»;

-«Джалиль на языках народов мира»;

-«Писатели-фронтовики на татарском»;

-«Писатели-фронтовики на русском»;

-«Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков»;

-«Джалиловцы»;

-«Музей-экспозиция, посвященная М.Джалилю»;

-«Лучший литературный перевод произведения М. Джалиля на языки народов мира».

Всего на конкурс было прислано 75 видео-работ учащихся (возрастная категория участников с 6 до 50 лет), 20 из них вышли во 2-й этап в зональный тур Ульяновской зоны.

Каждый участник получит Сертификат участника «Джалиловских чтений».

Татарская национально-культурная автономия Пензенской области