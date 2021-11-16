ДУМ РТ приглашает принять участие в проекте “30/40″

Духовное управление мусульман Республики Татарстан объявляет набор участников для проекта ”30/40″, который пройдет с 4 по 8 января 2022 года в Болгаре. Для участия в проекте приглашаются мусульмане и мусульманки в возрасте от 30 до 40 лет, в том числе семейные пары. Участие бесплатное. Регистрацию на форум можно пройти до 25 декабря 2021 года на аккаунте Muslimmol в Инстаграм и через номер телефона +7 (843) 237-86-18.

Форум пройдет в рамках тематики “По следам пророков” на исторической земле в городе Болгар. В здании Болгарской исламской академии участники получат наставления и уроки о жизни и деятельности пророков от современных богословов. Кроме того, в течение пяти дней участников форума ожидают тренинги на свежем воздухе, занятия с наставниками, творческие и интеллектуальные конкурсы, спортивные игры, экскурсии по историческому городу Болгар, новые знакомства и беседы на различные темы.

Форум будет организован в рамках мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и сохранению национально-религизного духовного наследия. Для этого форум пройдет в стилизованной татарской национальной атмосфере: костюмы и блюда будут напоминать участникам о традициях и обычаях татарского народа.

Проект ”30/40″ впервые был реализован ДУМ Татарстана в начале 2020 года.

dumrt.ru