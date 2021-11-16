Журнал «Безнең мирас» отметил свой 30 -летний юбилей

В Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям “Татмедиа” состоялось мероприятие, посвященное 30 -летию журнала «Безнең мирас». Также главный редактор издания – Лябиб Лерон празднует свой 60-летний юбилей.

В мероприятии принял участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он поприветствовал гостей и передал поздравления от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Также главному редактору журнала Лябибу Лерону была вручена медаль Всемирного конгресса татар.

«Безнең мирас» — журнал, издаваемый в Казани на татарском языке (в специальных номерах публикуются статьи на русском, английском и турецком языках). Публикуются статьи, касающиеся исторического, литературного, культурного, религиозного, художественного и культурного наследия.