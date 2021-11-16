Стали известны победители фестиваля работающей молодежи “Наше время – Безнең заман”

Состоялся гала-концерт IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Мероприятие прошло в КРК «Пирамида».

Гала-концерт традиционно начался с парада участников и приветственных слов Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Мы видим очень позитивные результаты этой работы. Фестиваль творчества работающей молодежи по праву стал общепризнанным татарстанским проектом. Я хочу поблагодарить участников за вашу активность. Вы не только хорошо трудитесь, но и находите возможность заниматься творчеством. Считаю, что каждый из участников фестиваля – уже победитель. Желаю вам дальнейших производственных и творческих успехов», – сказал Рустам Минниханов.

Главной награды – гран-при фестиваля удостоены ППО АО «Аммоний». Они получили Кубок Президента Республики Татарстан и денежную премию в размере 500 тысяч рублей. Вручали награду заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов и министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

«Работающая молодежь – самая многочисленная в Татарстане молодёжная аудитория. Более 700 тысяч молодых людей и девушек трудятся сегодня на предприятиях и в организациях республики. Благодаря фестивалю «Наше время — Безнең заман» мы создаём условия для ее творческой самореализации. Это лучший рецепт развития корпоративной культуры на предприятии. Выражаю благодарность руководителям предприятий и организаций, поддерживающим свою молодёжь», – резюмировал Тимур Сулейманов.

ГБУ «Безопасность дорожного движения» стали обладателями специального приза – звания «Герой нашего времени». Им вручили кубок и денежную премию в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того, в рамках гала-концерта зачитали Указ Президента Республики Татарстан о присвоении директору муниципального автономного учреждения «Дворец культуры имени Сергея Гассара» Лэйсан Латыповой почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» и вручили награду. Лэйсан Латыпова удостоена звания за большой вклад в развитие культуры.

Специальный приз «За преданность профессии» вручили АО «Зеленодольский завод им.Горького» и АО «Транснефть-Прикамье».

Также награждали по номинациям. Так, в «Музыка» (ансамбли) первое место получили вокальные ансамбли Казанского государственного казенного порохового завода, ППО АО «Аммоний», отдела образования исполнительного комитета Мамадышского района, молодежного крыла «ТНВ»-«ТЯГ» Дрожжановского района, исполнительного комитета Заинского района, АО «Татэнерго», ПАО «КАМАЗ», ГБУ «Безопасность дорожного движения», ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В «Хореография» (малые формы) победителями стали архивариус Мадина Ветлугина и экономист Гузель Ахметзянова АО «Транснефть-Прикамье», танцевальный дуэт Рудницкой СОШ Камско-Устьинского района, Евгения Ахметзянова, Светлана Ревина, Юлия Хайруллина, Роза Маркелова из исполнительного комитета Заинского района, фасовщик Руфина Гафурова и оператор Вадим Молелев Птицеводческого комплекса «Ак Барс» Пестречинского района, бухгалтер Ляйсан Фаляхова ООО «Газпром трансгаз Казань» и хореографический квартет ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В этом году в фестивале приняли участие более 2 250 участников из 127 предприятий районов Татарстана. На гала-концерте представили творчество всех финалистов и лауреатов. Так, исполняли песни на языках Татарстана, национальные танцы народов и показывали театрализованные миниатюры на актуальные темы.

На протяжении всего вечера шел прямой эфир, сохраненную версию можно посмотреть по ссылке.

Напомним, фестиваль проходит с 2013 года. Участниками могли стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, в составе команд – до 45 лет, которые не работают по творческим специальностям. Так, представители самых разных профессий, трудящихся на татарстанских предприятиях, во время проекта примерили на себя роли артистов сцены: певцов, танцовщиков, актеров, ведущих и даже жонглеров.

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