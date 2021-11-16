Альберт Жалилов стал победителем трека «Культура» конкурса «Лидеры России». Определены победители трека «Культура» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ими стали 14 управленцев из 4 регионов России. Финал трека «Культура» прошел в Доме Беггровых в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие 106 финалистов со всей России.

Пройдя серию дистанционных испытаний, конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретились на очных состязаниях. В течение оценочного дня они в командах решали управленческие кейсы, предлагали решения актуальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются учреждения культуры и образования. Оценивали лидерские компетенции участников профессиональные эксперты.

Результаты оценочных мероприятий трека озвучил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди победителей Альберт Жалилов – оперный певец, солист Оркестра Национальной гвардии Российской Федерации, заслуженный артист Республики Татарстан. Помимо этого, он организует музыкальные фестивали в разных регионах России. Сейчас Альберт получает степень MBA.

Альберт Жалилов является активным участником культурных проектов Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он всегда оказывает поддержку в организации и проведении концертов и фестивалей.

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