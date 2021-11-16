К 85-летию Союза художников Татарстана в Казанском Кремле откроется выставка «Новизна и традиции»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в Казанском Кремле 18 ноября в 16:00 сосоится открытие выставки «Новизна и традиции» художников Татарстана. Она посвящена 85-летнему юбилею Союза художников Татарстана, региональному отделению ВТОО “Союз художников России». За 85 лет своей деятельности Союз стал одной из ведущих творческих организаций России.

Важной составляющей экспозиции выставки станут работы молодых художников, выпускников художественных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Молодое поколение художников уверенно входит в художественную жизнь Республики. Здесь создано Творческое объединение молодых художников. В него вошли 54 человека, среди которых живописцы, скульпторы, графики, многие из которых приняты в члены ВТОО «Союза художников России».

Сегодня Союз объединяет 174 профессиональных живописцев, скульпторов, графиков, мастеров декоративно-прикладного искусства, художников театра, искусствоведов, в их числе 10 заслуженных художников Российской Федерации, 24 народных художников и 71 заслуженных деятелей искусств Республики Татарстан, 18 лауреатов Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая.

Творческий путь Союза художников многомерен: скульптурные ансамбли и памятники, вписавшиеся в панораму городов Республики, талантливые, яркие полотна о красоте родного края, страницы многовековой истории, а также судьбы легендарных мастеров, стоявших у истоков творческой организации Республики – это Садри Ахун, Баки Урманче, Харис Якупов, Латфулла Фаттахов, Виктор Куделькин, Васил Маликов. Именно с их именами связано становление и развитие подлинно настоящего расцвета изобразительного искусства Татарстана.

Настоящая выставка познакомит зрителей с произведениями ведущих современных современного искусства Республики, в числе которых заслуженный художник РФ Софья Кузьминых; заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств РТ, народный художник РТ Валерий Скобеев; заслуженный художник РФ, народный художники РТ, лауреат Гос. премии им. Г. Тукая Рустем Кильдибеков; заслуженный деятель искусств РТ, народный художник РТ, заслуженный художник РФ Сергей Скоморохов; член-корреспондент Российской Академии художеств, заслуженный деятель искусств РТ Фиринат Халиков, народный художник РТ, заслуженный деятель искусств РТ Рифкат Вахитов; народный художник РТ, лауреат Гос. премии им. Г. Тукая Михаил Кузнецов; заслуженный деятель искусств РТ, Народный художник РТ Рабис Саляхов; заслуженный деятель искусств РТ, Народный художник РТ Фарид Якупов и др. Здесь же впечатляющая ретроспекция с работами тех мастеров искусства, которые стояли у истоков формирования творческого объединения.

Выставка не претендует на полный охват творческих достижений мастеров изобразительного искусства Татарстан. Представлен лишь небольшой срез современного искусства Республики, представляющий тематическое, жанровое и стилевое богатство и разнообразие многонационального искусства Республики Татарстан.

«Союз художников Татарстана» РО ВТООО «Союз художников России», объединяющий художников разных поколений живет активной творческой жизнью. Ежегодно проводится более 40 различных тематических, многожанровых и персональных выставок. Лучшие произведения, созданные художниками Татарстана пополняют коллекции современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, формируют тематические коллекции Национального музея и его филиалов, Булгарского, Елабужского, Свияжского, Чистопольского музеев-заповедников, музея-заповедника «Казанский Кремль». Непрерывно расширяются творческие связи с региональными отделениями Союза художников России: Москва, Санкт-Петербург, Чувашия, Башкортостан, Марий Эл, Ульяновск, Киров, Тольятти, Тюмень, Ростов на Дону, Волгоград, Оренбург, Республика Крым.

Продолжая традиции отечественного реалистического искусства, нынешнее поколение художников Татарстана связывает свои творческие планы с созданием новых, основанных на традициях, современных произведений, созвучных нашему времени, обращённых в будущее.