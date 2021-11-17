Национальный музей РТ презентует совместную фотовыставку с Генконсульством Турции

18 ноября в 16.00 в Национальном музее Республики Татарстан открывается фотовыставка «Сельджукские минбары Анатолии: шедевры мусульманского искусства».

Открытие приурочено к Международному дню исламского искусства. Выставка организована совместно Генеральным консульством Республики Турция в Казани.

На ней будут представлены 40 фотографий, сделанных в рамках исследовательского проекта искусствоведом Лилией Саттаровой (Казань) и фотографом Исмаилом Хайкыром (Анкара) в разных городах Турции в2015-2021 годы.

В средние века минбар был кафедрой, которая превращала обычную мечеть в соборную – место собраний мусульманской общины по пятницам для совместной молитвы и слушания хутбы – проповеди с упоминанием имени правителя. Минбар, символизировавший власть, духовную и светскую, создавался из драгоценных пород дерева лучшими мастерами своего времени. Его богатый декор вобрал в себя все формы исламского орнамента, основанного на законах геометрии.

На выставке также будут представлены фрагменты архитектурного декора зданий золотоордынского Болгара. В образцах многоцветной мозаики и резного гипса из собрания Национального музея Республики Татарстан ясно прочитываются характерные черты исламского орнамента.

Искусство исламского мира – уникальное наследие, сформировавшееся в течение четырнадцати веков во взаимодействии традиций всех народов, составивших этот мир. Резные минбары Турции – замечательная часть этого наследия. Они составляют самую многочисленную группу памятников деревянной резьбы средневекового Ближнего Востока, дошедших до наших дней. Возраст самого древнего минбара насчитывает восемь с половиной веков. Многие из них все еще несут свою службу в мечетях городов Центральной и Восточной Анатолии, в которых они были установлены правителями тюркских династий в XII-XIV вв.

Выставка продлится до 17 декабря. Доступна по билету в музей.

О Международном дне исламского искусства:

Международный день исламского искусства был провозглашен на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году и проводится ежегодно 18 ноября. Всемирное празднование Международного дня исламского искусства не только способствует признанию исламского искусства, которое вдохновило другие художественные движения, но также способствует культурному разнообразию, свободе выражения мнений, охране культурного наследия и межкультурному диалогу. Празднование этого Дня также является одним из путей укрепления терпимости между народами и содействия культурному сближению, которое возможно благодаря силе искусства. «Мы провозгласили этот Международный день, чтобы всем вместе воздать должное уникальному наследию, которое формировалось на протяжении четырнадцати столетий и продолжает обогащаться, переосмыслять себя и оказывать влияние на другие культуры мира», сказала в Послании по случаю Международного дня исламского искусства ОдрэАзуле, Генеральный директор ЮНЕСКО.

mincult.tatarstan.ru