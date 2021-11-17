Елабужский музей представит культуру татар жителям Ростовской области

Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова на своей площадке примет выставочный проект «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

Жители Ростовской области получат уникальную возможность ознакомиться с более чем 300 экспонатами, представляющих богатый этнографический материал конца XIX — начала XX века.

«Елабужские коллеги привезли к нам, можно сказать, настоящую энциклопедию татарского народа. Каждый предмет ярко отражает традиционную татарскую национальную культуру, духовное наследие, складывающиеся веками обычаи и быт татарского народа», — заметила директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова Ольга Анистратенко.

«Уверена, что выставка из фондов Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника станет заметным культурным явлением и будет интересна не только жителям Ростовской области, среди которых тоже есть татары, но и нашим гостям из других регионов России», — добавила она.

Предметы одежды и быта, образцы посуды и украшений, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства татар будут дополнены художественными работами участников международных этно-арт-проектов, проводимых в Елабуге.

Кроме того, сотрудники музея-заповедника познакомят гостей выставки с разными сферами жизни Татарстана, угостят татарским национальным лакомством чак-чак, елабужскими печатными пряниками и кондитерскими изделиями местного предприятия.

Реализация этого события стала возможной благодаря сотрудничеству и тесному взаимодействию министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Союза музеев России и Национального Совета Всемирного конгресса татар.

Выставку, посвящённую Году родных языков и народного единства в Татарстане, уже оценили жители Удмуртии. Открытие экспозиции в Шолоховском музее состоится 19 ноября.

tatar-inform.ru