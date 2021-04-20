В ходе XI Всероссийского форума религиозных деятелей будет дан старт празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Сегодня в стенах Всемирного конгресса татар состоялось собрание Совета «Координация деятельности религиозных организаций» при Всемирном конгрессе татар (далее – Совет). Заседание прошло в онлайн-формате на платформе ZOOM при участии заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, председателя Совета Рафика Мухамметшина, руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова, советника Всемирного конгресса татар Рината Закирова, заместителя руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальника комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марса Тукаева, главного казыя Республики Татарстан Джалиля хазрата Фазлыева, ректора медресе “1000-летие принятия ислама” Ильяса хазрата Зиганшина.

Ключевой темой обсуждения стало проведение 3-5 июня 2021 года XI Всероссийского форума религиозных деятелей “Национальная самобытность и жизнь”.

“В прошлом году в виду пандемии организовать Форум не удалось. На сегодняшний же день каких-либо ограничений по его проведению нет”, – сказал председатель Нацсовета.

Как известно, 2022 год ознаменован празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. По словам Василя Шайхразиева, в ходе нынешнего Форума будет дан старт празднованию весомой даты.

В ходе заседания члены Совета поделились мнениями касательно организационных моментов. Так, председатель Совета Рафик Мухамметшин отметил, что сегодня особняком стоит вопрос определения списка секций Форума. “Одна из главных проблем – это работа в социальных сетях. В мечети ходит только половина молодежи, считающей себя мусульманами. Поэтому нам необходимо ориентироваться именно на молодежные площадки”, – сказал спикер.

“Традиционной темой Форума является применение татарского языка в религиозных организациях. В этом году эта тема становится особенно актуальной”, – добавил Рафик хазрат.

Илюзя Абульханова