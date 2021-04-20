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В Пензе пройдет литературная гостиная “Тукай Тукай эзләреннән”

В Пензе пройдет литературная гостиная “Тукай Тукай эзләреннән”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.04.2021 0 7

26 апреля 2021 г. исполнится 135 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

В рамках этой значимой для татарского народа даты мы объявили областной детский творческий конкурс #ТукайЯзы135, ребята присылают нам свои работы. Благодарим каждого поклонника творчества великого сына татарского народа. Конкурс продлится до 24 апреля, итоги подведем 26 апреля.

Литературная гостиная “Тукай Тукай эзләреннән” станет еще одним мероприятием РОО “ТНКА Пензенской области”, посвященным юбилею татарского поэта. Мы расскажем вам о жизни и творчестве Габдуллы Тукая и пригласим принять участие в викторине. Обещаем, что будет познавательно и интересно!

Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области»

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