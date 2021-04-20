Количество пользователей первого татарского онлайн-медресе составило более 36 000 человек

За 3 месяца работы количество его пользователей составило более 36 000 человек! При этом 302 человек уже завершили обучение и получили сертификат о прохождении курсов по основам ислама, став “выпускниками” образовательного ресурса.

Сегодня ежедневно постигают азы Ислама не менее 1000 “шакирдов”. Из них 18,0% – люди в возрасте 25-34 лет, 15% – 35-44 лет, 42 % – старше 55 лет. Прослеживается омоложение возраста обучающихся. Что касается регионов, то большинство желающих обучаться на платформе medrese.tatar – это татарстанцы (18 298 человек). Слушателей из Республики Башкортостан – 3213 человек, Москвы и Московской области – 2138 человека, Ульяновской области – 406 человека. Помимо России, есть пользователи, зарегистрированные в Казахстане (591), Узбекстане (221), Турции (106), Австралии (172), Киргизии (177), США (89), Германии (71), Азербайджане (42), Ирландии (17), Финляндии (12), Канаде (21), Франции (11), Египте (10). Прослеживается рост численности шакирдов из регионов и зарубежных стран. 73% обучающихся заходят на сайт через смартфоны.

Самыми популярными дисциплинами в онлайн-медресе оказались “Татарларда Ислам тарихы” (его прослушали 3600 человек), таджвид (2500 человек) и тафсир (прослушали 1900 человек). Общее количество просмотров всех уроков – 55 203.

Татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень первую ступень исламского образования в Татарстане — примечетские курсы. Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы. Новый проект реализован ДУМ РТ и подведомственным ему ИД «Хузур» в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Республике Татарстан.

Доступ к онлайн-медресе можно получить и через специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. Приложение называется “Татар мәдрәсәсе”. Скачать бесплатно его можно в Play Маркете и App Store.