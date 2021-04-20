В Санкт-Петербурге состоится торжественный вечер татарской поэзии, посвящённый 135-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая

22 апреля 2021 года в отеле «Амбассадор», Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области приглашает гостей на торжественный вечер татарской поэзии, посвящённый 135-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая и 25-летию создания Постоянного представительства Республики Татарстан и приуроченный к Году родных языков и народного единства.

В программе мероприятия: выступления и чтение стихов поэта, осмотр выставки, посвященной Тукаю, концертная программа с участием известных поэтов и певцов Санкт-Петербурга и Республики Татарстан, татарских фольклорных ансамблей.

В празднике поэзии примут участие гости из Татарстана, татарский писатель, известный общественный и политического деятель, народный поэт Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Г.Тукая, лауреат премии Мусы Джалиля, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Разиль Валеев и народный певец, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Мирсаит Сунгатуллин.

Также известные певцы Северной столицы, звезда советской и российской эстрады, заслуженный артист РСФСР, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин и один из самых ярких представителей современной классической эстрады, оперный певец, актер, заслуженный артист Татарстана Альберт Джалилов.

Торжество будет наполнено национальным колоритом, перед гостями выступят татарские фольклорные ансамбли «Акчарлак», «Файда», «Нур», “Әсәр”.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер. Приглашаем Всех желающих на торжественное мероприятие. Сбор гостей в 17:30, начало праздника в 18:00.