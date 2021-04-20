В Арске наградили победителей и призёров Тукаевских чтений

В Арском районе на базе Ново-Кырлайской средней общеобразовательной школы имени Г.Тукая прошли Х Республиканские Тукаевские чтения.

Мероприятие было организовано в честь 135-летнего юбилея великого татарского поэта, а также в целях изучения роли его жизненного пути в нравственно-этическом воспитании молодого поколения и пропаганды творчества. Чтения организованы в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане.

В заочном этапе участвовали 230 научных и творческих работ. Наиболее активными были учащиеся и учителя Арского, Атнинского, Балтасинского, Сабинского, Черемшановского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Сармановского, Лениногорского, Верхнеуслонского, Муслимовского, Высокогорского, Тюлячинского, Кукморского районов.

В заключительном очном этапе республиканских чтений, который состоялся 16 апреля, приняли участие 89 школьников и 56 учителей.

Работа секций для школьников была организована по пяти направлениям: «Г.Тукай – публицист», «История просвещения родного края», «Женщины-просветители татарского народа», «Моя родословная в истории Татарстана», «Знаменитые люди родного края».

Педагоги представили свои работы в трех номинациях: «Развитие татарской педагогической мысли», «Публицисты начала двадцатого века», «Татарстан – ты моя гордость».

При оценивании были приняты во внимание научный потенциал работы, соответствие требованиям к научно-исследовательской деятельности, знание трудов учёных, изучающих эту тему, а также использование регионального компонента.

Жюри в составе начальника районного управления образования Рамиля Мухамадиярова, заместителя главного редактора журнала «Магариф» Расихи Исмагиловой, главного редактора журнала «Безнең мирас» Лябиба Лерона, заместителя главного редактора журнала «Казан утлары» Вакифа Нуриева, главного редактора журналов «Салават күпере» и «Сабанту» Зили Хуснутдиновой, научного сотрудника отделения литературы Института языка и литературы имени Г.Ибрагимова Академии наук РТ Айгуль Ганиевой, заместителя директора музея «Казан арты» Шафигуллы Гарипова высоко оценило научные и творческие работы учащихся и учителей. Все участники были награждены дипломами Министерства образования и науки РТ и памятными подарками.

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