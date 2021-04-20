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В Татарском культурном центре Москвы состоялся литературно-музыкальный вечер «Тукай и музыка»

В Татарском культурном центре Москвы состоялся литературно-музыкальный вечер «Тукай и музыка»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 20.04.2021 0 3

В Татарском культурном центре Москвы состоялся литературно-музыкальный вечер «Тукай и музыка», посвящённый великому татарскому поэту Габдулле Тукаю.

Мероприятие связали две памятные в апреле даты — день рождения и день смерти писателя.

Ведущая вечера заведующая библиотекой ТКЦ Розалия Ханяфеева в своём выступлении на тему «Тукай yлемсез җырлары» рассказала о жизненном и творческом пути выдающегося сына татарского народа и его вкладе в развитие культуры, в частности, песенного искусства татар.

Творческую часть мероприятия открыла своим стихотворением «Тукай иле» поэтесса Мунджия Фассахова.

В программе вечера прозвучали песни на стихи Тукая: «Туган тел» в исполнении братьев Самира и Раиса Хасяновых, «Бǝйрǝм буген» — ансамбля «Мирас», «Туган авыл» — ансамбля «Хазинǝ», «Тǝфтиляǝy» — заслуженной артистки Татарстана Альфины Ахметжан, «Бала белǝн кубǝлǝк» — Зяйнаб Сулеймановой и Ландыш Минкиной, «Əллуки» — Тахиры Аббясовой, «Җир йокысы» — Нурджихан Симаевой. А ансамбль «Татар моӊнары» исполнил песню «Пар ат».

Завершился вечер песней «Туган тел», ставшей неофициальным гимном татар всего мира. Её исполнили хором.

 

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