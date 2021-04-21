Конференция, приуроченная к 100-летию со дня рождения ученого-тюрколога Э.Р. Тенишева

21-23 апреля 2021 года в городе Пензе состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э.Р. Тенишева», организованная в рамках проведения Года духовного и культурного наследия в Пензенской области, Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан, Года науки и технологии в Российской Федерации, Года единства татарского народа (объявлен Национальным Советом Всемирного конгресса татар), проводимая Оргкомитетом и Региональной общественной организацией «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» при поддержке Всемирного конгресса татар, Правительства Пензенской области, Региональной общественной организации «Общество татарских краеведов» РТ, Региональной общественной организации краеведов Пензенской области, Пензенского государственного университета и Пензенского государственного аграрного университета и при участии ведущих ученых, специалистов, краеведов, работников образования и культуры, представителей общественности, средств массовой информации Пензенской области, Республики Татарстан и сопредельных территорий Поволжья и других регионов Российской Федерации.

Данная конференция станет важным событием в деле дальнейшего исследования истории населенных пунктов Пензенской области, жизни и деятельности выдающихся земляков, совершенствования процесса изучения, сохранения, благоустройства и практического использования уникальных объектов природы и памятников историко-культурного наследия в Пензенской области, Поволжья и других регионах РФ в целях развития регионального этнотуризма и воспитания молодого поколения в любви к родному краю.

Конференция посвящена 100-летию со дня рождения уроженца Пензенской земли, выдающегося сына татарского народа, крупнейшего советского и российского ученого – лингвиста-тюрколога и монголоведа, организатора советской и российской тюркологической школы, председателя Российского комитета тюркологов, заведующего Отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН, главного редактора журнала «Советская тюркология» и многотомного издания «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», члена-корреспондента АН СССР, действительного члена Международной информационной академии, почетного члена Турецкого лингвистического общества и Академии наук РБ, заслуженного деятеля науки Республики Татарстан, доктора филологических наук, профессора Эдгема Рахимовича Тенишева (25.04.1921, г. Пенза – 11.07.2004, г. Москва).

Целью настоящей конференции является объединение усилий известных ученых и специалистов, краеведов-исследователей и учителей, работников культуры и музеев, общественных деятелей и активистов национально-культурных объединений, представителей органов власти и средств массовой информации Пензенской области и других регионов РФ вокруг практической и планомерной деятельности по изучению жизни, научной и организаторской деятельности и богатого наследия уроженца г. Пензы выдающегося ученого – тюрколога и организатора тюркологической школы в СССР и РФ, татарского общественного деятеля, профессора Э.Р. Тенишева и других выдающихся деятелей – уроженцев Пензенского края и сопредельных регионов Поволжья, исследованию истории и современного состояния тюркских языков, роли тюркского мира и его культуры в историческом развитии народов Евразии, вопросов этногенеза и взаимодействия народов Поволжья, вопросов преподавания родного языка и литературы в учебных заведениях, а также современного состояния развития татарского краеведения в регионах Окско-Сурского междуречья.

В работе конференции примут участие более 200 представителей научных и краеведческих сообществ, представители национально-культурных объединений, средств массовой информации и государственных структур, прибывающих из регионов РФ: Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Марий Эл, Пензенской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Кемеровской, Саратовской и Самарской областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга.

В ходе запланированных пленарного и 7 секционных заседаний, тематических мастер-классов и презентаций книг и родословных запланированы выступления около 100 ученых, специалистов и краеведов, музейных работников, общественных деятелей.

К началу конференции из печати выйдет сборник материалов и тезисов, где опубликованы статьи около 90 авторов, в том числе 41 автора из Татарстана. Из 41 заявленных авторов из нашей республики очно примут участие 18 ученых, преподавателей вузов, краеведов и общественных деятелей.

В пленарном заседании запланированы выступления членов Оргкомитета, в том числе от Татарстана – руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, кандидата филологических наук Д.Ф. Шакирова и начальника Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председателя Общества татарских краеведов, профессора А.А. Бурханова.

Работой секции 7 «Татарское краеведение Окско-Сурского междуречья» будет руководить А.А. Бурханов. Здесь ожидаются 12 выступлений, в частности, профессора КФУ Р.В. Шайдуллина, кандидатов наук И.А. Гафарова, Э.Х. Кадировой, Н.Г. Гарифа, Т.А. Биктимировой, известных нумизматов А.И. Бугарчева и О.В. Степанова и других специалистов.

В рамках работы 7-й секции запланирована презентация книг татарских краеведов из Пензенской и Саратовской областей.

Как отметил председатель Оргкомитета, председатель НКАТ Пензенской области Ж.З. Туктаров, Оргкомитет и рабочая группа при поддержке организаций – партнеров провели огромную работу по подготовке научно-практической конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э.Р. Тенишева» и увековечиванию памяти и изучению научного и творческого наследия выдающегося земляка, ученого-тюрколога, члена-корреспондента АН СССР, доктора филологических наук, профессора Э.Р. Тенишева. В частности, Оргкомитетом поднят вопрос и о присвоении имени Э.Р. Тенишева одной из улиц г. Пензы, установления мемориальной доски на здании, где учился Эдгем Рахимович, намечены пути решения по восстановлению памятника регионального значения – усадьбы Тенишевых, подготовлен фильм о жизни и деятельности выдающегося земляка – ученого; подготовлены новая версия родословной Э.Р. Тенишева и баннер с родословной Тенишевых, организована выставка, посвященная жизни и деятельности Э.Р. Тенишева и его родных и близких.

Считаем, что начатая успешно работа по увековечиванию памяти и изучению наследия знаменитого земляка будет иметь широкое будущее, и эта работа будет продолжена в учебных заведениях и сельских населенных пунктах Пензенской области, других городах и регионах РФ.

Важным и своевременным подарком Оргкомитета форума для земляков-жителей Пензенской области и гостям региона будет издание к началу конференции сборника материалов докладов и статей участников, что является значимым моментом в изучении жизни, деятельности и научного наследия Э.Р. Тенишева.

* * *

Пензенский регион и сопредельные территории бассейнов рек Ока и Сура как природно-географическая и историко-культурная зона имеют древние исторические корни, где сплелись культуры тюркских, финских, угорских и славянских этнических групп. О богатом историческом прошлом Пензенского края и сопредельных территорий бассейнов рек Ока и Сура свидетельствуют остатки следов древних и средневековых поселений, стоянок, некрополи и эпиграфические памятники в сельских кладбищах, в том числе руины столичного центра Золотой Орды – Мокши (Наровчатского городища), образцы культового и гражданского зодчества, мечети, церкви и купеческие дома, являющиеся гордостью не только жителей Пензенского региона и Поволжья, но и всей многонациональной России. Об истории и культуре коренных народов региона свидетельствуют также музейные коллекции и архивные материалы.

В Пензенском крае и сопредельных регионах уделяется большое внимание изучению и сохранению особо уникальных объектов природы и памятников историко-культурного наследия, написанию истории исторически значимых и современных сел и деревень, изучению жизни и деятельности выдающихся земляков, развитию туристических объектов и созданию новых музеев.

В этой связи важна совместная деятельность и ученых-историков, и краеведов Пензенской области по написанию и изданию многотомного издания «История татар Пензенского края», в котором отражены динамика историко-культурного развития татар региона, история татарских сел, духовная жизнь татар и другие вопросы. Особый вклад в изучении истории татар сел региона и созданию сельских краеведческих музеев вносят краеведы Ф.М. Зюзин, Р.Х. Алюшев, И.Д. Биккинин, Р.Х. Абдуллина, А.С. Тенишев и многие другие.

Также здесь важна активная позиция и реальная совместная деятельность Региональной национально-культурной автономии татар Пензенской области, ученых, краеведов и общественных деятелей, которые вносят большой вклад в дело развития татаро-мусульманской культуры и дружбы между татарами и другими народами региона, проводя совместные различные социальнозначимые и национально-культурные мероприятия.

Пензенский край является родиной известных деятелей народов России, здесь жили и творили выдающиеся политические и общественные деятели, ученые, писатели, художники и др. С Пензенской землей связаны имена А.Н. Радищева, Ф.И. Буслаева, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, В. О. Ключевского, А. И. Куприна и других выдающихся российских деятелей.

Важное место в общественной и культурной жизни региона сыграли и представители татарского народа, в частности, братья Муса и Загир Бигеевы, Хади Такташ, Шариф Камал, Габдрахман Абсалямов, Карим Тинчурин, Адель Кутуй, Гафур Кулахметов, Муса Акжигитов и многие другие.

Особое место в истории и культуре края занимает имя уроженца Пензенской области, известного советского, российского и татарского ученого-тюрколога, члена-корреспондента АН СССР, доктора филологических наук, профессора Эдгема Рахимовича Тенишева (1921-2004 гг.), 100-летие со дня рождения которого сегодня отмечаем вместе с вами – его земляками-жителями Пензенской области и участниками конференции.

Важнейшим вкладом в изучении жизни Э.Р. Тенишева и его научного творчества является Всероссийская научно-практическая конференция и издание материалов форума в виде сборника.

По поручению Оргкомитета – сопредседатель Оргкомитета,

профессор А.А. Бурханов