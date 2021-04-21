Мензелинский театр запускает еще один проект

Его цель привлечение в театр молодых артистов. В рамках этого проекта сегодня Мензелинск посетила выпускная группа Казанского театрального училища. Группой руководит известный татарстанский диктор, преподающий сейчас в учебном заведении сценический язык Инсаф Абдулла. Будущие артисты показали артистам театра и студентам педколледжа трагедию Мустая Карима “В ночь лунного затмения”. В ходе спектакля некоторые студенты успели сыграть по три роли. Видно-язык подвешен. Мастерство игры на разных уровнях. С точки зрения искусства языка это были образцы речи, которые могли служить примером и для наших артистов.

После спектакля директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев ознакомил гостей с историей театра. Разъяснил суть проекта, который они начали реализовывать. Затем будущие артисты познакомились с городом. В выпускной группе училища молодежь из разных районов. Группа сотрудничает с несколькими театрами Казани. Желающих приехать в Мензелинск пока нет. Кстати, Ильнур Гайниев призвал и студентов педколледжа, играющих в Подгорнобайларском народном театре, продолжить обучение в театральном училище…

Посмотреть, как играют казанские студенты, вы можете на странице моего Инстаграма и на Ютуб – канале и в социальных сетях филиала Мензеля-информ.

menzela.ru