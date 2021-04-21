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Психология и сказки Тукая

Психология и сказки Тукая

в Новости, Слайдер, Образование, Главные новости, 21.04.2021 0 1

В Литературном музее Тукая пройдёт необычная интерактивная лекция – «Любимые татарские сказки как отражение психологии народа». Автор лекции – Инна Городецкая. По итогам лекции посетители получат уникальную авторскую методику для самопознания.

О связи сказочной и психической реальности сегодня говорят многие: и психологи, и филологи, и этнографы. Психология народа зашифрована в его фантазии, и наши предки разговаривают с нами сквозь толщу веков голосами сказочных персонажей.

Городецкая Инна Михайловна – социальный психолог, кандидат психологических наук, PhD, доцент, автор более 150 научных работ, а также публицистических статей. Эксперт международной ассоциации International Psycho-Educational Projects. Имеет психологическое, филологическое и педагогическое образование. Занимается исследованием психологии искусства и творчества, эмоций и отношений.

Адрес: Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Тукая, 74)

Дата: 24 апреля 2021, суббота

Начало лекции в 17.00 часов.

tatmuseum.ru

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