В Исламабаде планируют создать Совет татар Пакистана

В Исламабаде могут пройти выборы в Совет татар Пакистана, об этом журналисту ИА «Татар – информ» сообщил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

«В планах руководства фонда провести съезд татар, в котором примут участие лидеры татарских общин с различных округов и провинции Пакистана. На съезде будет избран глава, исполнительный совет и совет старейшин», — отметил Рустем Хабибуллин.

По его мнению, основными задачами созданного совета будут возрождение татарского языка и культуры. Изучение русского языка, а также поддержка развития научно-образовательных, культурных и торгово-экономических взаимоотношений между Исламской Республикой Пакистан и Российской Федерацией, в том числе и с Татарстаном.

«В Пакистане достаточно много татарских родов, но они разрозненны и обособлены. Наша задача их объединить. Такую работу фонд уже проводит с татарскими общинами Афганистана, где уже функционирует Совет татар Афганистана. Оперативно узнавать информацию об актуальных проблемах афганских татар, стало намного проще. Кроме этого, такой организационный подход позволил в итоге официально внести эту национальность в афганские паспорта и свидетельства о рождении», — подчеркнул Рустам Хабибуллин

Роды татарских купцов обжили некоторые области Афганистана, Пакистана и частично Индии, еще во времена Великого шелкового пути, караванные маршруты которого проходили по территории современной Киргизии, Казахстана, Монголии, Индии, Турции, Ирана и Греции. В этот период уже начал закладывался костяк татарских общин Средней Азии. Далее в XIX веке уже Российская империя активно осваивала Афганистан и всячески способствовала татарскому купечеству представлять ее интересы в этом регионе.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru