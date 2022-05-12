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Для участия во III Всероссийском конкурсе чтиц Корана “Халиса” заявились 80 мусульманок

Для участия во III Всероссийском конкурсе чтиц Корана “Халиса” заявились 80 мусульманок

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.05.2022 0 2

15 мая (в 14-й день месяца Шавваль) в Ютазинском районе в поселке Уруссу пройдет III Всероссийский конкурс чтецов Корана среди мусульманок “Халиса”.  Конкурс организуется ДУМ РТ, Казыятом Юго-Восточного региона Татарстана, Ютазинским мухтасибатом при содействии администрации Ютазинского района и семьи Марданшиных в рамках мероприятий к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Конкурс проводится с целью повышения уровня знаний по Корану среди мусульманок и развития дальнейшего стремления к изучению Священной Книги наизусть, а также отбора наиболее талантливых чтиц Корана.

В настоящее время прием заявок на конкурс завершен. В течение трех месяцев для участия во III Всероссийском конкурсе чтиц Корана “Халиса” заявились 80 мусульманок. Большинство из них представляют мухтасибаты и медресе Татарстана. Кроме того, в конкурсе примут участие представители Москвы, Республик Башкортостан, Дагестан, Оренбургской, Саратовской, Нижегородской областей, Забайкальского края. Всего на конкурс ожидается прибытие более двухсот гостей. Надо отметить, что информация о конкурсе была распространена организаторами через официальные средства массовой информации и социальные сети ДУМ РТ.

Конкурс будет проводиться в 2 этапа:

– 1 этап – отборочный тур – 14 мая в 10:00 в здании медресе «Фанис».

– 2 этап – основной тур – 15 мая в 7:30 в Доме культуре по адресу: пгт Уруссу, ул. Уруссинская д.60. Церемония награждения – в 13:30.

Конкурсантки продемонстрируют свои знания в трех номинациях:

– «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов текста СвященногоКорана». Победителю будет вручен специальный приз главы Ютазинского района, занявшим второе и третье места – специальный приз муфтия Татарстана.

– «Знание наизусть 6-ти (25, 26, 27, 28, 29, 30) джузов текста Священного Корана». Победителю будет вручен денежный приз от семьи Марданшиных, занявшим второе и третье места – специальный приз муфтия Татарстана.

– «Знание наизусть всего текста Священного Корана». Победителю будет вручен компьютер от научно-производственной фирмы «Пакер», за второе место предусмотрен специальный приз от Казанского центра подготовки хафизов Корана, занявшего третье место ждет подарок от семьи Марданшиных.

Оценивать мастерство участников будет компетентное жюри, в составе которого выпускница университета Сана (столица Йемена), специалист по 10 кыраатам Кавкаба Рашеда, а также татарские хафизы Корана Гулина Кашапова, Гульчачак Ибрагимова и другие.

В конкурсе могут принять участие мусульманки – гражданки России без возрастных ограничений. Каждая конкурсантка может участвовать только в одной номинации. По условиям конкурса, студентки центров по заучиванию Корана не могут участвовать в первой номинации. Хафизы Корана или тахфизы, знающие больше 10 джузов также не могут участвовать в номинации на 3 и 6 джузов. Победительницы, занявшие первое место в прошлом конкурсе Корана «Халиса» могут участвовать только в номинации выше.

dumrt.ru

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