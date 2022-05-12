На мастер-классе в галерее «Хазинэ» казанцы создадут картины по мотивам сказок Г.Тукая

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» пройдет мастер-класс по печатной графике. Жители города смогут создать графические картины по мотивам сказок татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Мастер-класс проведут студенты Казанского художественного училища им.Н.Фешина.

Занятие пройдет 12 мая, начало – в 16:00. Вход свободный, материалы для мастер-класса предоставят организаторы, сообщает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Напомним, 18 мая, в Международный день музеев, жители и гости Казани могут бесплатно посетить Государственный музей изобразительных искусств РТ, Галерею современного искусства ГМИИ РТ и Национальную художественную галерею «Хазинэ».

kzn.ru