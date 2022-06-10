В Касимове представили первый в России печатный Коран 1787 года

В городе Касимове состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Чтения имени Мухлисы Буби». На ее пленарном заседании цифровая копия первого в России печатного Корана на арабском языке, изданного в 1787 году по указу императрицы Екатерины II, была передана Российской национальной библиотекой в адрес Духовного управления мусульман РФ.

Советник генерального директора РНБ Антон Лихоманов передал слова приветствия от имени Владимира Гронского. «Поздравляю всех участников мероприятия 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Это событие, значение которого трудно переоценить, способствовало приобщению Вожской Булгарии к достижениям не только мусульманских, но и отечественных цивилизаций. Не случайно, что празднование этого события проходит в масштабах всей страны», – сказано в обращении гендиректора РНБ. Антон Владимирович добавил, что Российская национальная библиотека была основана в 1795 году по указу Екатерины II. Сегодня фонды первой государственной общедоступной библиотеки России содержат порядка 40 миллионов документов, в том числе – 240 древних рукописных и около 600 печатных Коранов, которые представляют большую исследовательскую ценность.

Антон Лихоманов передал первому заместителю председателя ДУМ РФ Дамиру Мухетдинову электронную копию Корана 1787 года. «Это уникальный исторический момент, когда российской мусульманской общественности возвращают ее историю. В свое время за казенный счет по царскому указу, но с привлечением мусульманского духовенства – шейха, хафиза, хазрата Усмана Исмаила – создали шедевр, первый печатный Коран, в Санкт-Петербурге. Это один из самых первых печатных Коранов вообще в истории человечества», – подчеркнул в ответном слове директор Центра исламских исследований СПбГУ, доктор теологии Дамир Мухетдинов. Более ранними печатными изданиями Священного Писания на арабском языке считаются только книги, вышедшие в свет в Италии и в Гамбурге. Таким образом, именно петербургское издание считается одним из первых во всем мире, опередившим типографии мусульманских стран – Османской империи и Египет. Дамир Ваисович добавил, что арабский типографический шрифт для книги был разработан на базе эскизов Усмана Исмаила. Позже этот шрифт будет передан в Казань и им уже в начале XIX века будет напечатан широко известный Казанский Коран.

Заведующая отделом национальных литератур Российской национальной библиотеки Шушана Жабко сообщила, что в коллекции библиотеки представлена богатая коллекция изданий на языках народов СССР, России и ближнего зарубежья. В частности, в ней содержится обширный фонд редких изданий на татарском языке, книги об истории Булгарии и татар. Часть этой коллекции была экспонирована на Касимовских чтениях. Кроме того, РНБ доставила в Касимов и картину «Сююмбике, ханская царица» авторства Фарида Якупова.

dumrf.ru