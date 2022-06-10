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В Муслюмовском районе прошел сбор подарков на Сабантуй

В Муслюмовском районе прошел сбор подарков на Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 10.06.2022 0

Один из обрядов встречи нашего национального праздника Сабантуй-сбор подарков.

Несмотря на то, что традиция сбора подарков на  Сабантуй в разных местах называется по-разному и сохранилась по-разному, но несмотря на это мы все ее ждем.

По такой доброй традиции 9 июня в Муслюмовском районе  прошел сбор подарков на Сабантуй. Церемония  прошла с воодушевлением, танцами и песнями под баян. Хозяева домов с подарком ждали у ворот.

Остаются считанные дни до  национального праздника. Добро пожаловать на праздник Сабантуй!

muslumovo.tatarstan.ru

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