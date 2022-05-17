С 18 по 22 мая в Казани и Болгаре пройдет Кубок мира по борьбе на поясах “Көрәш” в рамках празднования 1100-летия принятия ислам Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены».
На Кубке мира примут участие более 150 спортсменов из 25 стран мира: Афганистан, Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Египет, Экваториальная, Гвинея, Грузия, Индия, Израиль, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Чад.
Соревнования пройдут на следующих площадках:
- Москва, ул. Маршала Катукова, 22, спортивный зал ГБУ «МСК «Янтарь» Москомспорта
- Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение, д. Матюшино, ул. Садовая, здание 7.
- Республика Татарстан, Болгар, Пионерская ул., 1А, ФОК «Олимп»;
- Республика Татарстан, Болгар, территория Болгарского музея заповедника.
В Кубке примут участие национальные сборные команды, спортсмены в категории: мужчины (2003 г.р. и старше): 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 130 кг, 130+ кг.