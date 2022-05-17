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В Казани и Болгаре пройдет Кубок мира по борьбе на поясах “Көрәш”

В Казани и Болгаре пройдет Кубок мира по борьбе на поясах “Көрәш”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 17.05.2022 0 6

С 18 по 22 мая в Казани и Болгаре пройдет Кубок мира по борьбе на поясах “Көрәш” в рамках празднования 1100-летия принятия ислам Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены».

На Кубке мира примут участие более 150 спортсменов из 25 стран мира: Афганистан, Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Египет, Экваториальная, Гвинея, Грузия, Индия, Израиль, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Чад.

Соревнования пройдут на следующих площадках:

  • Москва, ул. Маршала Катукова, 22, спортивный зал ГБУ «МСК «Янтарь» Москомспорта
  • Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение, д. Матюшино, ул. Садовая, здание 7.
  • Республика Татарстан, Болгар, Пионерская ул., 1А, ФОК «Олимп»;
  • Республика Татарстан, Болгар, территория Болгарского музея заповедника.

В Кубке примут участие национальные сборные команды, спортсмены в категории: мужчины (2003 г.р. и старше): 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 130 кг, 130+ кг.

 Министерство спорта Республики Татарстан

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