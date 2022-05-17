В Казани и Болгаре пройдет Кубок мира по борьбе на поясах “Көрәш”

С 18 по 22 мая в Казани и Болгаре пройдет Кубок мира по борьбе на поясах “Көрәш” в рамках празднования 1100-летия принятия ислам Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены».

На Кубке мира примут участие более 150 спортсменов из 25 стран мира: Афганистан, Алжир, Ангола, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Египет, Экваториальная, Гвинея, Грузия, Индия, Израиль, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Чад.

Соревнования пройдут на следующих площадках:

Москва, ул. Маршала Катукова, 22, спортивный зал ГБУ «МСК «Янтарь» Москомспорта

Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение, д. Матюшино, ул. Садовая, здание 7.

Республика Татарстан, Болгар, Пионерская ул., 1А, ФОК «Олимп»;

Республика Татарстан, Болгар, территория Болгарского музея заповедника.

В Кубке примут участие национальные сборные команды, спортсмены в категории: мужчины (2003 г.р. и старше): 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 130 кг, 130+ кг.

Министерство спорта Республики Татарстан