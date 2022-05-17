В Уфе отметили юбилей основательницы татарского театра «Нур» Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской

Очередное заседание дискуссионного клуба имени Марьям Султановой-Акчуриной, организованного совместно с представительством Всемирного конгресса татар в Башкортостане и обществом татарских женщин РБ «Сахибжамал» посвятили 130-летию со дня рождения актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской.

В минувшее воскресенье, 15 мая, исполнилось 130 лет со дня рождения одной из основательниц татарской национальной культуры, стоявшей у истоков создания Уфимского татарского театра «Нур», первой тюркской женщины-актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Этому событию было посвящено очередное заседание дискуссионного клуба имени Марьям Султановой-Акчуриной, организованного совместно с представительством Всемирного конгресса татар в Башкортостане и обществом татарских женщин РБ «Сахибжамал». Спикером на этот раз выступила начальник отдела по связям с общественностью Уфимского татарского театра «Нур» Гульшат Сафина. Она прочитала лекцию на тему «На сцене я не играла, а, наверное, жила», посвященную жизни и творческому пути Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской.

«Начав работать в Уфимском государственном татарском театре «Нур», я, конечно, слышала о том, что Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская была основательницей в Уфе профессиональной татарской театральной труппы, но особенно не вникала в ее творчество, не интересовалась линией ее жизни, – рассказывает Гульшат Сафина. – Однако в ходе подготовки к экскурсиям для зрителей театра «Нур», школьников и студентов, изучая множество материалов, я с каждым разом все больше и больше убеждалась в масштабности личности Туташ, как называли Сахибжамал Гиззатуллину-Волжскую. Первую актрису тюркских народов, совсем еще юной прибывшую в Уфу и организовавшую театральную труппу «Нур» Сахибжамал Гиззатуллину-Волжскую, рассказывая о ней зрителям, я называю не иначе, как татарской Жанной д’ Арк. Я и в самом деле, так ее и воспринимаю. Мне кажется, нами, современниками, еще не до конца оценен ее театральный и режиссерский талант, ее подвижническая жизнь на сцене. Ведь до сих пор ни в Уфе, ни в Казани нет ни улицы, названной в ее честь, не установлено ни памятника, ни барельефа, увековечивающих ее память. И самое печальное, что не сохранилось ни одной видеозаписи, кинохроники с ее участием.

Год назад я для себя решила понять, в чем состоит феномен «Сахибжамал» и основательно начала работать над его разгадкой. Подтолкнуло меня к этому еще и то, что будучи в Казани, купила в подарок друзьям книгу — художественно-исторический роман Айгуль Ахметгалиевой «Туташ». Буквально «проглотила» книгу за две ночи, и после этого мой интерес к личности Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской еще более возрос. Я стала изучать документы, встречалась с людьми, которые работали вместе с Туташ, знали ее близко. Побывала на ее могиле на казанском кладбище, где она похоронена, как и завещала, рядом с великим поэтом Габдуллой Тукаем, с которым ей довелось встречаться и который посвятил ей стихи. Вот из всего этого и родилась моя лекция в нашем дискуссионном клубе», – поделилась Гульшат Сафина.

На заседании клуба имени Марьям Султановой-Акчуриной в этот раз было много молодежи — студентов и школьников, почитателей таланта Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, артистов Уфимского государственного театра «Нур», ученых, журналистов, рядовых горожан. Все были единодушны в том, что нужно обязательно как-то увековечить память о великой актрисе, нельзя предавать забвению ее имя.

К 130-летию со дня рождения выдающейся татарской актрисы Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской Уфимский государственный татарский театр «Нур» планирует выпустить спектакль-оду по роману Айгуль Ахметгалиевой «Туташ». Премьера назначена на декабрь 2022 года. «Она первая женщина-мусульманка, которая начала играть в театре. Великий человек, большая личность», – говорит главный режиссер театра, народный артист Башкортостана Азат Зиганшин про Сахибжамал Гиззатуллину-Волжскую.

Также в целях увековечения памяти великой актрисы и награждения лучших артистов театра и деятелей театрального искусства, Уфимским государственным театром «Нур» учреждена и готовится к выпуску медаль имени Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской «За весомый вклад в области театрального искусства».

Справка

Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская родилась в Казани в 1892 году. В 1912 году организовала в Уфе татарскую труппу первого театра «Нур», наследником которого является современный татарский театр «Нур». Эта труппа распалась в тяжёлые годы Гражданской войны в России, а Сахибжамал стала руководителем 6-й фронтовой труппы при 2-й армии Восточного фронта РККА. По окончании Гражданской войны Сахибжамал работала в коллективах драматических театров в Ижевске и Казани. В 1923 году она выступала в Башкирском театре драмы. Здесь она сыграла роли Зулейхи в пьесе Карима Тинчурина «Юсуф и Зулейха», Сарби в пьесе Фатхи Бурнаша «Молодые сердца».

Как режиссёр, она обращалась к героико-романтическим, трагедийным произведениям, изображению больших и сильных чувств: пьесы «Молодёжь», «Неравные» (Фатих Амирхан), «Зулейха» (Гаяз Исхаки) и другие.

Татарский писатель, поэт и драматург Наки Исанбет посвятил жизни и творчеству Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской пьесу «Гульджамал» (Гөлҗамал). В последние годы жила в Казани. Умерла в Чистополе в 1974 году. Похоронена в Казани на татарском кладбище в Ново-Татарской слободе.

bashinform.ru