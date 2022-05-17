В Санкт-Петербурге состоялся впервые показ фильма о легендарной мечети «Кул Шариф. Возрождение»

Фильм – документальная лента от Культурного центра «Аярис», рассказывающая о строительстве соборной мечети Кул Шариф, созданный из воспоминаний современников – участников проекта: архитекторов, строителей, духовных лидеров республики.

15 мая состоялся показ фильма в Санкт-Петербурге в Татарском культурном центре. Фильм раскрывает малоизвестные и волнующие факты об истории строительства мечети «Кул Шариф», о творческих решениях и приоткрывает таинственные страницы возрождения жемчужины Казанского Кремля.

Показ прошёл в тёплой душевной атмосфере, собрались создатели фильма, их друзья, татарская общественность и молодежь. Полтора часа, которые шёл фильм, пролетели незаметно. Гости увидели целостную историю, от возникновения идеи строительства, до её воплощения в жизнь. Услышали от первого президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева, насколько сложной была политическая и экономическая обстановка, чтобы реализовать проект такого масштаба.

Перед показом фильма, директор проекта Татьяна Михайлова и режиссёр фильма Эльвира Фархутдинова рассказали, что при создании фильма они не столкнулись ни с какими проблемами, потому что это был действительно нужный и важный проект. Его идея родилась год назад, когда проходила выставка, посвящённая 25-летию закладки мечети Кул Шариф. «Нам повезло, мы живём с теми, кто создавал Кул Шариф и можем услышать о том, как строили мечеть из первых уст. Но нужно было сохранить эти истории для будущих поколений, и фильм как раз справился с этой задачей».

Создатели ленты хотели показать чувства, переживания людей, важность мечети для жителей города. Картина, в свою очередь, является данью уважения этим людям.

Приглашенные гости и зрители устроили овацию после показа фильма. Фильм был показан при содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области