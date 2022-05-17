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Заслуженная артистка Татарстана Гульнора Гатина выступила в Азербайджане

Заслуженная артистка Татарстана Гульнора Гатина выступила в Азербайджане

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 17.05.2022 0

14 мая на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся показ оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Для исполнения главной партии Чио-Чио Сан в спектакле руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашена заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РТ им.Г.Тукая (2020 г), лауреат премии «Тантана», лауреат премии им.М.Салимжанова, лауреат международных конкурсов вокалистов – Гульнора Гатина.

В спектакле приняли участие Заслуженные артисты Азербайджана Азер Заде, Сабина Вахабзаде и мн. др.

Оперой дирижировал Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

Представители татарской диаспоры Азербайджана посетили спектакль и поддержали артистку из Татарстана.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике

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