Заслуженная артистка Татарстана Гульнора Гатина выступила в Азербайджане

14 мая на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся показ оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».
Для исполнения главной партии Чио-Чио Сан в спектакле руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашена заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РТ им.Г.Тукая (2020 г), лауреат премии «Тантана», лауреат премии им.М.Салимжанова, лауреат международных конкурсов вокалистов – Гульнора Гатина.
В спектакле приняли участие Заслуженные артисты Азербайджана Азер Заде, Сабина Вахабзаде и мн. др.
Оперой дирижировал Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.
Представители татарской диаспоры Азербайджана посетили спектакль и поддержали артистку из Татарстана.
Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике