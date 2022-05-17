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В Свердовской области прошел открытый турнир по борьбе «Корэш»

В Свердовской области прошел открытый турнир по борьбе «Корэш»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Төп яңалыклар, 17.05.2022 0 1

14 мая 2022 пос. Ачит гостеприимно принял XIV открытый турнир по борьбе «Корэш», посвященный памяти Героя Советского Союза Хазипова Назипа Хазиповича среди юношей 15-16 лет и мужчин.

Организаторы: Региональная общественная организация «Федерация Корэш Свердловской области» – Исполнительный директор Яхин Владислав Фидусович.

При организационной поддержке Управления образования администрации Ачитского ГО в лице Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа» (далее – МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ»).

Спонсорами мероприятия выступили: Благотворительный фонд «Малая Родина» – Абзалов Альберт Феликсович

Соревнования проходили в личном и командном зачете в следующих дисциплинах:

Мужчины: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 85 кг, 90 кг, 110 кг.

Юноши 15-16 лет: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг,70 кг, 80 кг.

В командном зачете места распределились следующим образом.

1 место – Пермский край;

2 место – Свердловская область;

3 место – Челябинская область;

Выражаем большую благодарность всем, кто принимал участие в организации данного турнира.

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