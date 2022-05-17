В Свердовской области прошел открытый турнир по борьбе «Корэш»

14 мая 2022 пос. Ачит гостеприимно принял XIV открытый турнир по борьбе «Корэш», посвященный памяти Героя Советского Союза Хазипова Назипа Хазиповича среди юношей 15-16 лет и мужчин.

Организаторы: Региональная общественная организация «Федерация Корэш Свердловской области» – Исполнительный директор Яхин Владислав Фидусович.

При организационной поддержке Управления образования администрации Ачитского ГО в лице Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско-юношеская спортивная школа» (далее – МКУ ДО АГО «Ачитская ДЮСШ»).

Спонсорами мероприятия выступили: Благотворительный фонд «Малая Родина» – Абзалов Альберт Феликсович

Соревнования проходили в личном и командном зачете в следующих дисциплинах:

Мужчины: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 85 кг, 90 кг, 110 кг.

Юноши 15-16 лет: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг,70 кг, 80 кг.

В командном зачете места распределились следующим образом.

1 место – Пермский край;

2 место – Свердловская область;

3 место – Челябинская область;

Выражаем большую благодарность всем, кто принимал участие в организации данного турнира.